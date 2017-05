Son bracelet connecté Fitbit Flex 2 la brûle au deuxième degré

C’est une histoire pas très joyeuse qui s’est produite il y a un peu plus de deux semaines. Aux Etats-Unis, une femme a vu son Fitbit Flex 2 exploser et la brûler au deuxième degré. Une situation similaire aux explosions avec le Galaxy Note 7.

Une jeune femme résidant dans le Wisconsin, aux Etats-Unis a hérité d’un bracelet défectueux de la marque Fitbit Flex 2. Alors qu’elle était en train de lire, le bracelet intelligent de la jeune femme a explosé sur son bras et lui a causé une brûlure au second degré. La femme a déclaré que son bracelet fonctionnait très bien jusqu’à ce triste jour. Ce bracelet aidant ses usagers à rester en forme, en effet il joue le rôle d’un coach sportif électronique. En suivant vos efforts au quotidien et en vous donnant des conseils pour rester en bonne santé. Cet objet connecté connaît un succès de plus en plus important. La jeune femme a été transportée aux urgences où des morceaux présents dans son bras ont dû lui être retirés. Après cet événement la jeune femme a préféré ironiser sur la situation. Elle a déclaré : «… Soit il était vraiment énervé de me voir assise pendant si longtemps… ».

Un cas isolé

Après cet événement dramatique, Fitbit a tenu à rassurer les possesseurs de cet objet connecté. Dans un communiqué, la marque a exprimé le fait que ce cas était isolé. Aucun autre problème de ce genre n’a été porté à leur connaissance. Les détenteurs du Fitbit Flex 2 peuvent souffler. Cette histoire aurait pu nous faire clairement penser aux explosions avec le Samsung Galaxy Note 7. Ce cas ne devrait pas se répéter une seconde fois.

