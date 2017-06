[SOLDES] Sur Cdiscount, le Sony SmartBand 2 ne vous coûtera que 9.99 euros au lieu de 129.90 euros

Pendant les soldes, vous allez pouvoir acheter le Sony SmartBand 2 pour moins de 10 euros sur Cdiscount en profitant de la réduction affichée par ce site marchand et de l’ODR de Sony.

Le Sony SmartBand 2 est un bracelet connecté idéal pour les sportifs qui veulent atteindre rapidement leurs objectifs. Il est particulièrement discret et il ne vous gênera pas dans vos mouvements puisqu’il ne pèse que 25 g. De plus, il est certifié IP68 donc étanche. Le SmartBand 2 pourra vous accompagner partout même dans les terrains les plus hostiles !

Ce bracelet intègre un podomètre. Ainsi, vous connaîtrez le nombre de pas effectués dans une journée. Il est recommandé de faire au moins 10 000 pas par jour pour avoir une vie saine. Le Sony SmartBand 2 embarque aussi un cardiofréquencemètre. Plus besoin d’avoir une ceinture cardio autour de la taille pour connaître sa fréquence cardiaque. Cela vous permettra d’adapter vos entraînements en fonction de cette donnée. Le SmartBand 2 analysera aussi votre sommeil pour que vous puissiez vous réveiller en pleine forme le lendemain, prêt à vous surpasser.

Plus besoin de sortir votre téléphone portable pour voir si vous avez reçu un SMS ou si quelqu’un vous appelle. En effet, ce bracelet connecté étanche est doté de LED qui clignotent différemment suivant la notification. Il dispose aussi d’un système d’alertes par vibration légère.

Le Sony SmartBand 2 est compatible avec Android et iOS. Vous pourrez télécharger l’application Lifelog pour voir les données récoltées par le bracelet sur une interface claire et dynamique. Vous aurez aussi la possibilité de participer à des défis.

Enfin, ce bracelet connecté a une autonomie de 2 jours.

Le Sony SmartBand 2 est à un prix magique sur Cdiscount

Si vous avez été convaincu par le Sony SmartBand 2, empressez-vous de l’acheter sur Cdiscount car il y a déjà plus de 50 commandes en cours ! Il est affiché à 79.99 euros au lieu de 129.90 euros pendant les soldes donc vous allez pouvoir faire 49 euros d’économie mais si vous ajoutez en plus l’ODR de 70 euros de Sony valable jusqu’au 8 août, le SmartBand 2 ne coûte plus que 9.99 euros ! La livraison est gratuite.

