[SOLDES] Sur Cdiscount, l’Asus ZenFone 3 ZE520KL 32Go est à 199.99 euros si vous profitez d’une ODR de 50 euros

Vous êtes à la recherche d’un téléphone complet et performant à moins de 200 euros ? Tournez-vous vers l’Asus ZenFone 3 ZE520KL 32Go. Avec la promotion de Cdiscount et l’ODR de 50 euros d’Asus, vous allez faire une très bonne affaire !

Le ZenFone 3 ZE520KL 32Go est stylé. Il a été conçu avec des matériaux de qualité pour vous offrir une expérience confortable même après plusieurs heures d’utilisation. Avec son épaisseur de 7.69 mm et son poids de 144 g, il ne vous encombrera pas.

L’Asus ZenFone 3 ZE520KL 32Go est équipé d’un écran LCD de 5.2 pouces qui a une définition de 1080 x 1920 pixels pour une résolution de 424 ppp. Vous pourrez regarder des films ou jouer à des jeux vidéos dans les meilleures conditions.

Le Qualcomm Snapdragon 625 du ZenFone 3 ZE520KL 32Go envoie du lourd. Sa fréquence d’horloge est de 2 GHz et il est soutenu par 4 Go de RAM. L’interface est claire et dynamique pour vous permettre d’accéder rapidement à vos applications ou à vos fichiers. Sa mémoire interne de 32 Go est extensible jusqu’à 256 Go avec une carte microSD.

L’Asus ZenFone 3 ZE520KL 32Go est un téléphone 4G qui embarque le Bluetooth 4.2, un port USB Type-C et un port Jack 3.5 mm. Son capteur photo dorsal compte 16 millions de pixels et sa caméra à l’avant dispose de 8 millions de pixels. Les photographes professionnels seront jaloux devant le rendu de ces deux APN.

L’Asus ZenFone 3 ZE520KL 32Go est au meilleur prix sur Cdiscount

Vous venez de le voir, ce téléphone a tout pour plaire : un design séduisant, des performances appréciables et une connectivité complète. Sur Cdiscount, il est en ce moment affiché à 249.99 euros au lieu de 399.99 euros. C’est déjà 150 euros d’économie mais si vous ajoutez l’ODR de 50 euros d’Asus pour l’achat d’un ZenFone 3 (valable jusqu’au 26 juillet prochain), on arrive à 199.99 euros.

