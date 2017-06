[SOLDES] La Samsung Gear S3 Frontier est à 282,15 € sur PriceMinister

Vous êtes à la recherche d’une smartwatch qui vous épaulera dans vos exercices quotidiens ? Eh bien, arrêtez de chercher, vous avez trouvé la bonne. À l’occasion des soldes, le site marchand PriceMinister vous propose de découvrir la Samsung Gear S3 Frontier qui est actuellement à 282,15 euros.

La Samsung Gear S3 Frontier est une smartwatch complète et performante. Elle dispose d’un design traditionnel mais intemporel. Avec sa forme circulaire et ses finitions soignées, vous ne pourrez que tomber sous son charme.

Elle est particulièrement confortable grâce à son bracelet en cuir. De plus, cette montre connectée ne pèse que 63 g. La smartwatch est certifiée IP68, elle est donc résistante à l’eau et à la poussière. La montre embarque un écran Super AMOLED de 1.3 pouces qui diffusera vos contenus dans une définition de 360 x 360 pixels.

La Samsung Gear S3 Frontier est équipée d’un processeur Exynos 7270 cadencé à 1 GHz de fréquence. Le tout boosté par une mémoire vive de 0.75 Go. Cette smartwatch tournant sous Tizen 2.3.2 intègre un GPS et plusieurs capteurs très précis avec, parmi eux, un podomètre et un cardiofréquencemètre. Sans oublier un lecteur audio et le Bluetooth 4.2.

En ce qui concerne la mémoire, vous aurez 4 Go de stockage à votre disposition. La montre vous enverra une notification si vous recevez un SMS ou un email. Vous pourrez même répondre à vos appels depuis cette smartwatch. Enfin, grâce à sa batterie de 380 mAh la montre aura une autonomie d’environ 4 jours.

