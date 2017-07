[SOLDES] Samsung Galaxy S8 à 594.99 euros et 15 euros offerts dès 99 euros d’achat sur PriceMinister

Pour vous procurer le Samsung Galaxy S8 à un prix sensationnel, c’est sur PriceMinister que vous allez devoir vous rendre. Jusqu’au 2 juillet, 15 euros sont offerts dès 99 euros d’achat avec le code promo COOL.

Le Samsung Galaxy S8 est visuellement irréprochable. Il possède tout ce qu’il faut. La prise en main est rapide et l’utilisation confortable même après plusieurs heures de gaming acharné. Ce téléphone ne pèse que 152 grammes donc il ne va absolument pas vous encombrer. Certifié IP68, le Galaxy S8 ne craint ni la poussière, ni l’eau.

Il est doté d’un écran borderless Super AMOLED de 5.8 pouces. Vos amis seront jaloux devant tant de détails et de couleurs. En même temps c’est normal, la dalle a une définition de 1440 x 2960 pixels et une résolution de 568 ppp.

La configuration technique du Samsung Galaxy S8 est impressionnante : un SoC Octo Core Exynos 8895 (2.3 GHz / 1.7 GHz) et 4 Go de RAM. L’interface sera constamment fluide même en mode multitâche et ce smartphone ne surchauffera pas au bout de 2 minutes. 64 Go de mémoire interne sont à votre disposition pour stocker n’importe quel type de fichiers. Si vous n’en avez pas assez, sachez qu’elle est extensible jusqu’à 256 Go avec une carte microSD.

Le Galaxy S8 est aussi un photophone convaincant : 12 millions de pixels à l’arrière, 8 à l’avant. Vous réussirez tous vos clichés et vous serez fasciné par le rendu de ces deux APN.

Avec ce téléphone, téléchargez des fichiers lourds prend très peu de temps puisqu’il est compatible 4G+. Si vous comptez écouter de la musique via un casque, vous pouvez choisir entre le port Jack 3.5 mm (avec fil) et la technologie Bluetooth 5.0 (sans fil). La puce NFC vous permettra, entre autres, de régler vos achats juste en posant le Samsung Galaxy S8 sur un terminal de paiement compatible.

Plus besoin de mot de passe puisque ce mobile embarque un lecteur d’empreintes digitales.

Le Samsung Galaxy S8 est au meilleur prix sur PriceMinister et le code promo COOL vous offrira 15 euros dès 99 euros d’achat

Sur PriceMinister, le Galaxy S8 est disponible à 594.99 euros au lieu de 614.99 euros. On ne vous parle pas d’un produit reconditionné ou d’occasion mais bel et bien d’un téléphone neuf. Avec le code promo COOL, 15 euros vous seront offerts pour toute commande de 99 euros minimum. Ce coupon est utilisable sur une seule et unique commande et vous être inscrit au PriceClub (inscription gratuite). On vous rappelle que cette offre est valable jusqu’au 2 juillet 2017, 23h59.

