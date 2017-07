[SOLDES] Le Samsung Galaxy A5 2017 est à 299.99 euros sur PriceMinister

Le Samsung Galaxy A5 2017 est au meilleur prix sur PriceMinister pendant ces soldes. C’est l’occasion pour vous d’acheter ce smartphone milieu de gamme capable de rivaliser avec certains mobiles haut de gamme.

Le Galaxy A5 2017 est particulièrement facile à manier grâce à ses bords arrondis. D’ailleurs, ce sont ces courbes qui vont vous séduire immédiatement. Avec ses dimensions de 146.1 x 71.4 x 7.9 mm, ce téléphone Samsung se glissera sans problème dans votre sac. Il ne pèse que 158 g ! Il ne craint pas les chocs et encore moins l’eau puisqu’il est certifié IP68.

Vous voulez regarder des vidéos ou jouer à des jeux vidéo dans les meilleures conditions ? Alors le Samsung Galaxy A5 2017 est fait pour vous. Il dispose d’un écran Super AMOLED de 5.2 pouces qui illuminera vos yeux. Il s’agit d’une dalle Full HD qui affiche une résolution de 424 ppp. En plus de proposer une qualité d’image sensationnelle, le Galaxy A5 version 2017 diffuse un son à couper le souffle.

Place à des performances exceptionnelles puisque ce téléphone Android accueille un processeur Octo Core de type Exynos 7880 Octa cadencé à 1.9 GHz. Il est épaulé par une RAM de 3 Go. Sur le Play Store, vous trouverez une tonne d’applications pour vous divertir ou pour vous faciliter la vie. Elles se logeront dans une mémoire interne de 32 Go que vous pourrez étendre jusqu’à 256 Go par le biais d’une carte microSD.

Les deux APN de ce smartphone ont la même résolution : 16 millions de pixels. Photos de groupe et selfies seront étincelants. Que dire des vidéos ! Toutes vos réalisations seront des œuvres d’art. Vous pourrez les partager sur les réseaux sociaux sans problème puisque le Samsung Galaxy A5 2017 prend en charge la 4G et le Wi-Fi. À cela s’ajoutent les technologies NFC et Bluetooth 4.2. Ce téléphone est également doté d’un port microUSB Type-C et d’un port Jack 3.5 mm. Enfin, le Galaxy A5 2017 est alimenté par une batterie Li-Ion de 3000 mAh.

Le Galaxy A5 (2017) a tout pour séduire ! Si vous voulez faire une bonne affaire, rendez-vous sur PriceMinister puisque ce site marchand le vend à 299.99 euros au lieu de 309.99 euros. Vous pourrez payer en 4 fois ou en 5 fois. La livraison est gratuite. Pour plus de confort, faites-vous livrer ce produit à votre domicile.

Pour profiter de cette offre, cliquez sur ce lien.

