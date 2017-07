[SOLDES] Pack smartphone Wiko Ufeel + casque Bluetooth Wishake à 180 euros chez Fnac

Vous avez besoin d’un smartphone et d’un casque de très bonne qualité sans avoir à dépenser plus de 200 euros ? La Fnac propose en ce moment le pack smartphone Wiko Ufeel + casque Bluetooth Wishake à un prix exceptionnel.

La coque aux bords arrondis du Wiko U Feel vous assure un confort d’utilisation optimal. Ses dimensions sont de 143 x 70.7 x 8.5 mm et le Ufeel affiche sur la balance un poids de 145 g, donc il pourra vous suivre partout. De plus, il ne craint ni les chocs, ni les chutes.

La qualité d’image proposée par son écran HD de 5 pouces est satisfaisante. Les images diffusées sont nettes et lumineuses. Vous pourrez apprécier tous vos contenus !

L’interface du Wiko Ufeel est intuitive grâce à son processeur Quad Core cadencé à 1.3 Ghz et ses 3 Go de RAM. Une telle configuration vous permettra de tester toutes les applications présentes sur le Play Store sans problème. Pour stocker vos fichiers, vous aurez à votre disposition un espace de stockage de 16 Go. Si vous pensez que c’est peu, vous pourrez l’étendre jusqu’à 64 Go par le biais d’une carte microSD.

Avec sa double compatibilité (4G et Wi-Fi), vous allez pouvoir passer des heures sur Internet et télécharger des tonnes de fichiers rapidement. Vous voulez en transférer ? Le Wiko Ufeel dispose de la technologie Bluetooth 4.0. Elle vous permettra aussi de connecter un casque audio sans fil comme le Wishake. Comme il s’agit d’un mobile dual SIM, vous pourrez avoir deux lignes téléphoniques sur un seul appareil.

Le Wiko U Feel est doté d’un APN dorsal de 13 mégapixels et d’un capteur frontal de 5 mégapixels. Avec ces outils, vos photos et vidéos seront sublimes en toute circonstance.

Le pack inclut le casque Bluetooth Wishake. Supra-auriculaire, vous pourrez le garder sur la tête pendant plusieurs heures sans avoir mal aux oreilles. En outre, ses coussinets sont particulièrement confortables sans compter le fait que ce casque sans fil ne pèse que 185 g. Il se rangera facilement puisque son arceau est pliable. Sa télécommande vous permettra de changer de musique ou de prendre un appel. Pour finir, sachez que son autonomie est de 8h.

Pendant les soldes chez Fnac, le pack smartphone Wiko Ufeel + Casque Bluetooth Wishake est en promotion !

Vous allez pouvoir économiser 10% sur le prix du pack Wiko Ufeel + Wishake puisqu’il est vendu à 180 euros au lieu de 199.99 euros chez Fnac. La livraison est disponible à partir de 3.99 euros. Ce pack a obtenu la moyenne de 4.5/5 par les consommateurs. C’est vraiment l’une des bonnes affaires du moment. Pour en profiter il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous.

