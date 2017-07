[SOLDES] Le Xiaomi Mi 6 4G est à 343.53 euros sur GearBest

Le Xiaomi Mi 6 4G a des caractéristiques spectaculaires pour un prix vraiment agressif et ce dernier a littéralement fondu sur GearBest pour votre plus grand plaisir !

Avec sa coque aux bords arrondis, le Xiaomi Mi 6 4G est agréable à utiliser. Il est également agréable à regarder ! En plus d’être solide, ce smartphone résiste aux éclaboussures. Tous vos contenus seront affichés sur une dalle de 5.15 pouces. Cet écran est en mesure de proposer de la Full HD (1080 x 1920 pixels).

Le Xiaomi Mi 6 4G est animé par un processeur Snapdragon 835 cadencé à 2.45 GHz et 6 Go de RAM. Avec cette configuration, l’interface fournie par la surcouche MIUI 8 sera fluide en toute circonstance même s’il y a plusieurs tâches en arrière-plan. Tous vos fichiers seront conservés dans un espace de stockage interne dont la capacité est de 64 Go.

Le Xiaomi Mi 6 est un téléphone 4G qui prend également en charge le Wi-Fi. Vous aurez donc la possibilité d’aller sur les réseaux sociaux ou de regarder des vidéos en streaming quand vous en aurez envie.

Ce photophone va constamment vous éblouir. Il est doté d’un double capteur dorsal de 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels.

Pour finir, le Xiaomi Mi 6 4G dispose d’une batterie de 3350 mAh qui vous garantit plusieurs heures d’utilisation sans interruption. De plus, il y a la fonction Quick Charge 3.0.

Sur GearBest, le Xiaomi Mi 6 4G est au meilleur prix

Vous avez été convaincu par la fiche technique de ce téléphone ? Sur GearBest, il est vendu à 343.53 euros au lieu de 382.69 euros grâce au coupon 1774GBM6. Vous allez pouvoir économiser près de 40 euros ! À ce prix, la rupture de stocks va rapidement arriver. Pour profiter de cette offre, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien ci-dessous.

Offre de GearBest

Pour faire d’autres bonnes affaires, venez sur notre page « Soldes » !

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Laissez-nous un commentaire, nous reviendrons rapidement vers vous.