[SOLDES] Le Samsung Galaxy S7 Edge Reconditionné est à 439.85 euros chez PriceMinister

Vous voulez acheter un téléphone haut de gamme à un prix raisonnable ? Chez PriceMinister, le Samsung Galaxy S7 Edge Reconditionné est au meilleur prix.

Le Samsung Galaxy S7 Edge se démarque par son design moderne et son écran borderless de 5.5 pouces. Celui-ci est en mesure de proposer une définition de 1440 x 2560 pixels et une résolution de 534 ppp. C’est l’idéal pour profiter d’une expérience immersive. En plus d’être solide, le Galaxy S7 Edge est un téléphone étanche puisqu’il est certifié IP68.

Ce mobile est doté d’un processeur Exynosz 8890 cadencé à 2.3 GHz et de 4 Go de RAM. Cette configuration fera tourner sans problème les applications les plus gourmandes présentes sur le Google Play Store. La mémoire interne de 32 Go peut être étendue jusqu’à 200 Go avec une carte microSD.

Le Samsung Galaxy S7 Edge est un smartphone 4G+ qui vous permettra de naviguer à toute allure sur le net et de télécharger des fichiers volumineux en un temps très court. Il embarque aussi les technologies Bluetooth 4.2 et NFC pour vous faciliter la vie.

Côté photo, on note la présence à l’arrière d’un capteur de 12 millions de pixels. Il est idéal pour les photos de groupe. La caméra frontale de 5 millions de pixels réalise des selfies colorés, lumineux et détaillés. Vous pourrez même faire des visioconférences de qualité.

La batterie de 3600 mAh vous garantit plusieurs heures d’utilisation sans interruption.

Pendant les soldes, le Samsung Galaxy S7 Edge Reconditionné est au meilleur prix chez PriceMinister

Le Samsung Galaxy S7 Edge Reconditionné répond à toutes vos attentes ? Pour l’acheter au meilleur prix, rendez-vous sur PriceMinister où il est disponible à 439.85 euros au lieu de 463 euros. La livraison est gratuite donc aucun frais supplémentaire. Vous aurez la possibilité de payer en 4 fois ou en 10 fois. Dans le packaging, vous trouverez en plus des écouteurs, un câble USB et le chargeur.

Pour profiter de l’offre de PriceMinister, cliquez sur ce lien.

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire, nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.