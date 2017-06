[SOLDES] Le pack Honor 9 + Microsoft Batterie Externe 9000 mAh + Carte MicroSD 32 Go est à 399 euros sur Cdiscount

Le Honor 9 vient tout juste de sortir mais cela n’empêche pas Cdiscount de le vendre à un prix exceptionnel dans un pack comprenant une batterie externe de 9000 mAh et une carte microSD de 32 Go.

Le Honor 9 est tout simplement sublime avec son verre courbé. Il est fin (7.45 mm d’épaisseur) et léger (155 g) donc il va pouvoir vous suivre dans tous vos déplacements. Son écran de 5.15 pouces affichera vos contenus en Full HD (1080 x 1920 pixels et 428 ppp).

La configuration technique du Honor 9 est composée d’un processeur HiSilicon Kirin 960 (2.6 GHz / 1.8 GHz). Ce SoC est épaulé par 4 Go de RAM. L’interface offerte par la surcouche EMUI 5.1 est constamment fluide même en mode multitâche. Android Nougat est à bord pour vous permettre de vivre une expérience de très grande qualité. La mémoire interne de 64 Go est extensible jusqu’à 256 Go via une carte microSD.

À l’arrière, on trouve un double capteur photo. Le capteur RGB compte 12 mégapixels et le capteur monochrome a une résolution de 20 Mpx. Pour les selfies, le Honor 9 embarque un APN frontal de 8 millions de pixels.

En plus du capteur d’empreintes digitales, ce téléphone double SIM dispose d’un port Jack 3.5 mm et d’un port USB Type-C. Pour finir, le Honor 9 est alimenté par une batterie de 3200 mAh.

Celle-ci est à plat en plein milieu de la journée ? Pas de panique, le Honor 9 est vendu dans un pack avec une batterie externe Microsoft de 9000 mAh qui est pourvue de 2 ports USB. Quant à la microSD, c’est une Integral UltimaPro qui a une capacité de 32 Go. Sa vitesse de lecture peut atteindre les 40 Mb/s.

