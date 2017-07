[SOLDES] Le OnePlus 5 avec 6 Go de RAM ne coûte que 422.74 euros sur GearBest

Le OnePlus 5 vous plaît mais vous ne savez pas où le trouver au meilleur prix ? C’est sur GearBest que ça se passe !

Ce téléphone est la bête noire des autres flagships haut de gamme sortis cette année et c’est tout à fait normal. Le OnePlus 5 est tout d’abord un modèle d’élégance qui va vous charmer immédiatement. Sa couleur mat est séduisante et n’immortalise pas les traces de doigts. Ce smartphone ne pèse que 153 g et affiche une épaisseur de seulement 7.25 mm. Il fait aussi preuve d’une solidité irréprochable. Vous le prendrez rapidement en main et l’utilisation sera tout le temps confortable.

Le OnePlus 5 est doté d’un écran de 5.5 pouces Optic AMOLED. Toutes les images diffusées par cette dalle sont colorées et lumineuses. On est sur de la Full HD pour une résolution de 401 pixels par pouce.

Son processeur est un Qualcomm Snapdragon 835 qui tourne à une fréquence d’horloge de 2.45 GHz. Il est accompagné par 6 Go de RAM. Vous naviguerez sur une interface fluide et intuitive même en mode multitâche. Toutes les applications que vous trouverez sur le Play Store seront conservées avec vos autres fichiers dans un espace de stockage interne de 64 Go.

Tous les professionnels seront jaloux devant les clichés servis par les APN du OnePlus 5. À l’arrière, on retrouve un double capteur composé d’une caméra grand angle Sony IMX 398 de 16 millions de pixels et d’un téléobjectifs Sony IMX 350 de 20 millions de pixels. À l’avant, le OnePlus 5 est équipé d’un capteur de 16 millions de pixels.

Ce mobile est compatible 4G pour que vous puissiez être connecté à tout moment et télécharger des fichiers rapidement. Vous aurez aussi la possibilité de passer par le Wi-Fi. Les technologies Bluetooth 5.0 et NFC sont également de la partie.

La batterie de 3300 mAh vous garantit plusieurs heures d’utilisation sans interruption.

Le OnePlus 5 est au meilleur prix sur GearBest

Vous ne pouvez pas passer à côté de ce smartphone si vous souhaitez vivre une expérience mémorable. Le OnePlus 5 est affiché sur GearBest à 470.18 euros mais grâce au code promo OP54G, il ne vous coûtera que 422.74 euros. Une belle affaire non ? Vous n’avez pas besoin de passer un temps fou sur Internet pour trouver mieux, le meilleur prix se trouve chez ce site marchand.

Offre de GearBest

Pour faire d’autres bonnes affaires, rendez-vous sur notre page « Soldes » ! Vous pouvez aussi aller jeter un œil sur ce comparatif entre le OnePlus 5 et le Samsung Galaxy S8.

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Dites-le nous dans les commentaires et nous tâcherons de revenir vers vous dans les plus brefs délais.