[SOLDES] Le OnePlus 5 (6 Go de RAM) est à 396.04 euros sur GearBest

Alors que le OnePlus 5 (6 Go de RAM) avoisine les 500 euros chez de nombreux sites marchands, GearBest propose ce smartphone exceptionnel à un prix terriblement attractif.

Le design sobre du OnePlus 5 peut convaincre tous les consommateurs. À aucun moment il ne tombe dans l’excès. Il se prend facilement en main et s’utilise dans un confort optimal. En outre, son épaisseur est de seulement 7.25 mm et il affiche sur la balance un poids de 153 grammes.

Le OnePlus 5 est équipé d’un écran de 5.5 pouces en mesure de proposer de la Full HD (1080 x 1920 pixels) pour une résolution de 401 ppp. Vous aurez l’impression d’être face à une télévision dernier cri tant l’image est nette et lumineuse.

Ce téléphone OnePlus a sa propre version d’Android : OxygenOS. Elle vous mettra sous les yeux une interface réactive pour vous permettre d’accéder rapidement à vos contenus. Ce mobile est doté d’un processeur Octo Core Qualcomm Snapdragon 835 cadencé à 2.45 GHz et de 6 Go de RAM. Avec une telle configuration, l’expérience sera totalement immersive. L’espace de stockage interne a une capacité de 64 Go.

Le OnePlus 5 est aussi un photophone particulièrement convaincant. À l’arrière, il embarque un double capteur (un grand angle Sony IMX 398 de 16 Mpx et un téléobjectif Sony IMX 350 de 20 Mpx) ainsi qu’une caméra frontale de 16 Mpx.

Compatible 4G, le OnePlus 5 vous permettra de naviguer rapidement sur Internet. Vous pourrez aussi profiter des technologies Bluetooth 5.0 et NFC. À noter que ce smartphone est pourvu d’un port USB Type-C et d’un port Jack 3.5 mm.

Le OnePlus 5 est au meilleur prix chez GearBest

Pour faire une bonne affaire, rendez-vous sur GearBest puisque ce site marchand vend le OnePlus 5 à 396.04 euros au lieu de 471.69 euros. Pour profiter de cette réduction, vous devez saisir le code promo PlusGH4G. Quand on sait que la plupart des sites marchands le vendent actuellement aux alentours des 500 euros, il vaut mieux sauter sur cette occasion !

Offre de GearBest

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Dites-le nous dans les commentaires, nous reviendrons rapidement vers vous.