[SOLDES] Le Huawei P8 Lite (2017) est à seulement 222.62 euros chez Fnac

Vous souhaitez acheter un téléphone performant à petit prix ? Optez pour le Huawei P8 Lite (2017) qui est affiché à un tarif exceptionnel sur le site de la Fnac pendant cette période de soldes.

Le Huawei P8 Lite (2017) est visuellement irréprochable. Le constructeur chinois a mis tout son savoir-faire pour proposer un mobile vraiment stylé. Grâce à ses dimensions de 147.2 x 72.9 x 7.6 mm, il pourra se glisser dans les poches les plus étroites. De plus, il ne pèse que 147 g.

Le P8 Lite (2017) possède un écran LCD de 5.2 pouces qui affichera vos contenus dans une définition de 1080 x 1920 pixels. La qualité offerte par cette dalle est sensationnelle !

Ce smartphone double SIM est particulièrement performant. L’interface sera fluide en toute circonstance. Cela s’explique par la présence d’un processeur Octo Core HiSilicon Kirin 655 (2.1 GHz / 1.7 GHz) soutenu par 3 Go de RAM. La mémoire interne de 16 Go peut être étendue jusqu’à 256 Go avec une carte microSD.

Vous ferez de très belles prises de vue grâce au capteur arrière de 12 mégapixels et à la caméra frontale de 8 mégapixels. Vous pourrez partager vos réalisations sur les réseaux sociaux en passant par la 4G+ ou le Wi-Fi. La technologie Bluetooth 4.1 vous permettra, par exemple, de connecter un casque audio sans fil. Vous aurez également la possibilité d’utiliser le port Jack de 3.5 mm.

La batterie de 3000 mAh offre une autonomie en communication de 21h et une autonomie en veille de 524h.

Le Huawei P8 Lite (2017) est au meilleur prix chez Fnac

La fiche technique du Huawei P8 Lite (2017) vous a séduit ?

