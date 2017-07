[SOLDES] Le Huawei Mate 8 ne vous coûtera que 318.16 euros sur PriceMinister

Envie d’acheter une phablette avec un écran géant sans avoir à dépenser une somme folle ? Rendez-vous sur PriceMinister puisque c’est sur ce site marchand que le Huawei Mate 8 est affiché au meilleur prix.

Le Huawei Mate 8 est magnifique. Sa coque en aluminium vous permettra de le prendre facilement en main pour une utilisation confortable en toute circonstance. Même s’il s’agit d’un téléphone grand format, le Mate 8 est fin (7.9 mm d’épaisseur) et léger (185 grammes). Cela ne l’empêche pas d’avoir un emplacement pour accueillir une seconde SIM.

Son écran LCD de 6 pouces vous offrira une immersion totale dans tous vos contenus grâce à une définition de 1080 x 1920 pixels et une résolution de 367 ppp. Vous pourrez même organiser des séances ciné entre amis sans problème.

En plus d’être séduisant et de disposer d’un écran de très bonne facture, le Huawei Mate 8 embarque un processeur Hisilicon Kirin 950 cadencé à 2.3 GHz et 3 Go de mémoire vive. Pour stocker toutes vos applications, ce téléphone est doté d’une mémoire interne de 32 Go extensible jusqu’à 128 Go.

Vous voulez immortaliser vos moments préférés ? Les APN de ce mobile 4G+ seront à votre service. À l’arrière, Huawei a placé un capteur d’image empilable de Sony. Celui-ci compte 16 millions de pixels. À l’avant, la firme chinoise a intégré une caméra frontale grand-angle de 8 millions de pixels.

Le Huawei Mate 8 vous permettra d’accéder à vos pages web favorites puisqu’il prend en charge la 4G+ et le Wi-Fi. Pour le partage de fichiers ou la connexion d’un casque audio sans fil, vous pourrez compter sur la technologie Bluetooth 4.2. Une puce NFC est également présente.

En communication, le Mate 8 de Huawei a une autonomie monstrueuse de 72h. En veille, ce smartphone Android restera allumé pendant 528h.

Le Huawei Mate 8 est au meilleur prix sur PriceMinister pendant les soldes

Sur PriceMinister, le Huawei Mate 8 est vendu à 318.16 euros au lieu de 388 euros ! Et il s’agit d’un produit neuf. De plus, vous aurez la possibilité de payer en 4 fois ou en 10 fois et la livraison est gratuite. Profitez des soldes sur ce site marchand car il n’y a que des bonnes affaires. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs concernant le Mate 8 alors foncez !

Pour profiter de cette offre, cliquez sur ce lien.

Venez faire un tour sur notre page « Soldes » pour faire d’autres bonnes affaires.

Vous n’arrivez pas à en profiter ? Laissez-nous un commentaire, nous reviendrons rapidement vers vous.