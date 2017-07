[SOLDES] Le casque Sennheiser HD 598 SR est à seulement 114.99 euros pendant l‘Amazon Prime Day

Vous êtes à la recherche d’un casque audio offrant une expérience immersive à un prix raisonnable ? Le casque Sennheiser HD 598 SR est fait pour vous et il est au meilleur prix pendant l’Amazon Prime Day.

Ce casque circum-auriculaire est particulièrement séduisant. Son look moderne va vous immédiatement vous convaincre. Son arceau rembourré en similicuir et ses coussinets d’oreille recouverts de velours apportent un confort d’utilisation optimal. Vous allez pouvoir garder ce casque sur votre tête pendant plusieurs heures sans avoir mal à la tête et aux oreilles. En plus d’être un modèle d’élégance, le casque Sennheiser HD 598 SR fait preuve d’une robustesse irréprochable.

Vous allez en prendre plein les oreilles avec ce casque audio. Il délivre un son de très grande qualité. En même temps, ce casque audio dispose de la technologie E.A.R. Peu importe le genre de musiques que vous écoutez, chaque note sera parfaitement retranscrite par le Sennheiser HD 598 SR. Son impédance est de 50 ohms. La fréquence minimale de la bande passante est de 12 Hz et la fréquence maximale est de 38 500 Hz. Ce sont des chiffres qui témoignent d’une très grande qualité sonore.

Ce casque audio est livré avec deux câbles amovibles. Celui de 3 m a une fiche jack de 6.35 mm tandis que celui de 3.5 mm a une fiche mini-jack de 1.2 m. Ainsi, vous pourrez utiliser votre casque avec un téléphone, une tablette, un ordinateur ou encore une chaîne stéréo. Par ailleurs, il dispose d’une télécommande intelligente.

Le casque Sennheiser HD 598 SR est au meilleur prix chez pendant l'Amazon Prime Day

Vous avez été séduit par la fiche technique de ce casque audio ? Vous pouvez vous le procurer à 114.99 euros sur Amazon pendant le Prime Day qui dure du lundi 10 juillet 18h au mardi 11 juillet 23h59.

