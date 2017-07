[SOLDES] L’Asus ZenPad Z580CA avec 64 Go de stockage est à 199.99 euros au lieu de 269.99 euros sur Cdiscount !

Il vous faut une tablette performante pas chère mais vous n’arrivez pas à vous décider ? L’Asus ZenPad Z580CA 64 Go est en ce moment à un prix sensationnel sur Cdiscount.

La ZenPad Z580CA 64 Go est doté d’un écran IPS TFT de 8 pouces de très bonne facture qui propose une définition de 2048 x 1536 pixels. La dalle prend place dans une coque au design épuré. Cette tablette tactile se prend facilement en main et ne vous encombrera pas avec ses 298 g.

La configuration technique de cette tablette Android est composée d’un processeur Quad Core Intel Atom Z3560 cadencé à 1.8 GHz et soutenu par 4 Go de mémoire vive. Autant vous dire que l’Asus ZenPad Z580CA 64 Go va vous permettre de vivre une expérience fluide en toute circonstance ! Sur le Play Store, vous trouverez des tonnes d’applications en tout genre qui viendront se loger dans un espace de stockage de 64 Go, extensible jusqu’à 128 Go via une carte microSD.

L’Asus ZenPad Z580CA est équipé de deux capteurs photo de qualité pour que vous puissiez immortaliser l’instant présent dans les meilleures conditions. À l’arrière, cette tablette tactile dispose d’un APN de 8 mégapixels. À l’avant, elle est pourvue d’une caméra frontale de 5 mégapixels.

Pour accéder à vos pages web favorites, vous pourrez passer par le Wi-Fi. La ZenPad Z580CA est aussi pourvue de la technologie Bluetooth 4.1. Grâce à sa batterie de 15.2 Wh, cette tablette affiche une autonomie de 8h.

L’Asus ZenPad Z580CA 64 Go est au meilleur prix chez Cdiscount

Pendant les soldes, l’Asus ZenPad Z580CA 64 Go est à seulement 199.99 euros au lieu de 269.99 euros sur Cdiscount. Vous allez pouvoir économiser 70 euros ! De plus, la livraison est gratuite donc vous n’aurez aucun frais supplémentaire à payer. Sautez sur cette occasion, elle ne se reproduira pas et le stock s’écoule rapidement. Pour profiter de cette offre, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien ci-dessous.

Offre de Cdiscount

