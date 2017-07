[SOLDES] L’Asus Zenfone 3 Ultra est à seulement 489 € pendant l’Amazon Prime Day

Vous recherchez un nouveau smartphone de qualité avec une excellente autonomie ? Meilleur mobile vous propose l’Asus Zenfone 3 Ultra, qui est actuellement disponible à 489 € à l’occasion des soldes.

L’Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL est un smartphone puissant et élégant, il saura certainement vous séduire ! Il est muni d’un écran tactile de 6,8 pouces, accompagné d’une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels.

Il vous offre une excellente qualité de navigation sur la toile, ainsi qu’une lecture facilitée de vos e-mails. Sous le capot, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 652, il est équipé de 8 cœurs, cadencé à 1,8 GHz et boosté par une mémoire vive de 4 Go. Il va sans dire qu’il saura faire tourner les applications du store sans latences ni engouements. Niveau batterie, il dispose d’une Li-Ion de 2600 mAh, elle propose une autonomie de 34 heures en utilisation polyvalente. Plus besoin de se trimbaler son chargeur !

Pour ce qui est des photos, le téléphone est doté d’un capteur principal de 23 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels. Ce qui vous permet de prendre de beaux clichés et des selfies de qualité. Vous avez pouvez également profiter d’une bonne qualité vidéo pour vos conversations. Enfin, le mobile est fourni avec une mémoire interne de 64 Go, extensible jusqu’à 200 Go. Ce qui vous permet de stocker vos contenus favoris !

Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL : il est au meilleur prix chez Materiel.net

Si vous êtes séduit par les performances de l’Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL, il vous suffit de vous rendre chez Amazon. Il est actuellement disponible au prix de 489 €. Pour ce prix, vous avez droit à un appareil neuf et une livraison gratuite.

Afin de profiter de cette offre, cliquez sur ce lien.

