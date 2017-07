[SOLDES] La tablette Lenovo TAB3 10 Plus est à seulement 169.99 euros chez Cdiscount

Vous avez envie de vous acheter une tablette ? C’est le moment puisque la magnifique Lenovo TAB3 10 Plus est à un prix exceptionnel chez Cdiscount.

La Lenovo TAB 3 10 Plus a un design séduisant qui va vous charmer en un instant. L’utilisation est confortable même après plusieurs heures de jeux vidéo d’autant plus qu’elle est légère avec ses 509 grammes. Son écran IPS TFT de 10 pouces diffusera vos contenus en Full HD. Il offre un excellent angle de vision pour vous permettre d’organiser, par exemple, des séances de ciné entre amis.

C’est un processeur Quad Core cadencé à 1.3 GHz de type MediaTek MT8161 qui assure la fluidité du système avec 2 Go de RAM. L’appareil tourne sous Android 6.0 Marshmallow. Vous aurez donc accès au Google Play Store et vous pourrez télécharger des tonnes de contenus. Toutes les données seront conservées dans une mémoire interne de 16 Go. Si vous en voulez plus, sachez qu’il est possible de l’étendre jusqu’à 64 Go avec une carte microSD.

Pour vous permettre de naviguer sur le net, cette tablette Lenovo prend en charge le Wi-Fi. Si vous voulez partager des données avec un autre appareil compatible ou connecter un casque audio sans fil, vous pourrez passer par le Bluetooth 4.0.

Vous aurez même la possibilité de prendre des photos avec la Lenovo TAB3 10 Plus et vous serez surpris de voir des clichés aussi nets. Au menu, une caméra arrière de 8 millions de pixels et une caméra avant de 5 millions de pixels.

Pour finir, cette tablette tactile est pourvue d’une batterie Li-Ion de 7000 mAh qui vous garantit une autonomie de 17h.

La Lenovo TAB3 10 Plus est au meilleur prix sur Cdiscount

La TAB3 10 Plus de Lenovo est affichée à 169.99 euros au lieu de 219 euros sur Cdiscount. Plus de 100 personnes sont intéressées par ce produit, les stocks s’écoulent rapidement ! En même temps, on ne peut pas passer devant cette bonne affaire : 49 euros d’économie, ça ne se refuse pas. En outre, la livraison est gratuite.

Pour profiter de cette offre, cliquez sur ce lien.

