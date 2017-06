[SOLDES] La Huawei Watch Classic ne coûte que 238.99 euros sur eGlobal Central

Vous avez envie de vous acheter une montre connectée qui va faire plus que compter vos pas ? La Huawei Watch Classic est en ce moment au meilleur prix chez eGlobal Central.

Comme son nom l’indique, la Huawei Watch Classic adopte un design traditionnel avec un cadran circulaire. Elle est particulièrement confortable puisqu’elle ne fait que 11.3 mm d’épaisseur et ne pèse que 60.5 g. Visuellement, cette montre connectée est irréprochable. Elle est composée d’un boîtier en métal inoxydable et d’un bracelet en cuir noir. La Watch Classic de Huawei sait être discrète quand il le faut. De plus, elle est solide grâce son verre de protection en « Crystal Sapphire ».

Son écran AMOLED tactile de 1.4 pouces propose une définition de 400 x 400 pixels et un contraste de 10 000:1. La qualité sera au rendez-vous même quand vous serez en plein soleil. La Huawei Watch Classic tourne sous Android Wear. L’interface est fluide en toute circonstance. Cette smartwatch embarque un processeur Snapdragon 400 cadencé à 1.2 GHz et 512 Mo de mémoire vive. 4 Go de mémoire interne sont mis à votre disposition.

Pour les sportifs, sachez que la Huawei Watch Classic est équipée d’un capteur de pulsation (capteur PPG) pour mesurer votre fréquence cardiaque. Elle dispose aussi d’un gyroscope, d’un accéléromètre et d’un baromètre. La Watch Classic renferme aussi la technologie Bluetooth pour vous permettre de connecter un casque sans fil.

La dalle de cette montre compatible Android et iOS affichera toutes les notifications reçues sur votre smartphone que cela soit des appels, des emails ou des alertes Facebook.

Enfin, sa batterie de 300 mAh l’alimente pendant près de 2 jours.

La Huawei Watch Classic est au meilleur prix sur eGlobal Central

Vous avez été convaincu par les caractéristiques de cette montre connectée ? Si c’est le cas, vous devez vous rendre sur eGlobal Central pour acheter la vôtre. En ce moment, elle ne coûte que 238.99 euros au lieu de 329.99 euros donc vous allez économiser 91 euros. Comme cette commande dépasse les 50 euros, la livraison sera gratuite, ce qui signifie : aucun frais supplémentaire ! Sur cette offre, la note moyenne des acheteurs est de 4.9 sur 5.

Pour profiter de cette offre, cliquez sur ce lien.

Nous avons lancé une page « Soldes » qui regroupe d'autres offres alléchantes

