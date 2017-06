[SOLDES] L’Asus ZenFone 3 Max Plus est à seulement 206.01 euros chez Amazon

Vous cherchez un téléphone performant et élégant à petit prix ? Rendez-vous sur la site d’Amazon pendant ces soldes puisque c’est là que l’Asus ZenFone 3 Max Plus (ou Asus ZenFone 3 Max ZC553KL) est au meilleur prix.

Ce smartphone Asus joue la sobriété avec un design épuré plutôt discret mais tout de même élégant. Il ne pèse que 175 g donc vous allez pouvoir le transporter partout.

L’Asus ZenFone 3 Max ZC553KL est doté d’un écran LCD de 5.5 pouces qui affichera vos contenus dans une définition de 1080 x 1920 pixels et une résolution de 401 ppp. Les images offertes par cette dalle seront colorées et contrastées à souhait !

De bonnes performances sont proposées par un Qualcomm Snapdragon 430 cadencé à 1.4 GHz et épaulé par 3 Go de RAM. L’espace de stockage interne mis à votre disposition a une capacité de 32 Go extensible jusqu’à 256 Go avec une carte microSD.

Pour consulter vos mails, regarder des vidéos sur Youtube ou répondre à vos amis sur les réseaux sociaux, vous pourrez passer par la 4G ou le Wi-Fi. Ce mobile embarque aussi la technologie Bluetooth 4.1.

Vous voulez capturer l’instant présent ? L’Asus ZenFone 3 Max Plus est équipé d’un APN dorsal de 16 millions de pixels et d’une caméra frontale de 8 millions de pixels.

Avec sa batterie Li-Ion de 4100 mAh, ce téléphone double SIM a une autonomie en parole de 17h et une autonomie en veille de 912h.

L’Asus ZenFone 3 Max Plus est au meilleur prix chez Amazon

Vous avez été convaincu par la fiche technique de ce smartphone ? Il vous suffit maintenant de vous rendre sur le site d’Amazon où il est vendu à seulement 206.01 euros au lieu de 249.99 euros. Vous allez donc économiser 43.98 euros. De plus, la livraison est gratuite !

Pour profiter de cette offre, cliquez sur ce lien.

Pour accéder à la page d’accueil spéciale soldes d’Amazon, cliquez ici.

Vous n’arrivez pas à en profiter ? Vous avez des questions ? Laissez-nous un commentaire, nous reviendrons rapidement vers vous.