Sockbot : le malware qui passe par Minecraft pour infecter votre smartphone Android

Le Play Store a été le foyer du malware Sockbot. Par conséquent, jusqu’à 2,6 millions de terminaux Android auraient été infectés d’après Symantec.

Décidément, malgré la mise en place du Play Protect, le Play Store n’est pas à l’abri des malwares. Selon Symantec, la boutique en ligne d’applications de Google a récemment été le foyer de Sockbot, un malware conçu par le développeur FunBlaster. Pour y semer le chaos, le logiciel malveillant a transité par huit applications qui se faisaient passer pour des skins gratuits de Minecraft. La situation est plus qu’alarmante dans la mesure où entre 600.000 et 2,6 millions de terminaux Android seraient concernés. Les appareils infectés en question sont synchronisés avec un serveur et entraînent pour le moment des clics publicitaires permettant aux pirates qui se cachent derrière Sockbot de gagner de l’argent.

Sockbot : le Play Store serait une plateforme vulnérable ?

Le fait que ce malware se soit propagé sur la plateforme du géant de l’internet nous amène à nous poser des questions concernant l’efficacité des mesures prises par Google pour assurer la fiabilité des contenus du Play Store. En effet, la mise en place du Play Protect, l’antivirus conçu par la firme, n’a visiblement pas permis d’éliminer totalement les risques d’introduction de logiciels malveillants. Pour ce qui est de Sockbot en particulier, les pirates peuvent se servir de ce malware pour lancer des attaques DDoS, c’est-à-dire des « attaques informatiques ayant pour but de rendre indisponible un service, d’empêcher les utilisateurs légitimes d’un service de l’utiliser. ».

D’ailleurs, plus le nombre d’appareils infectés est élevé, plus le réseau gagne en force, ce qui permet par la suite de neutraliser des sites web. Pour votre information, les huit applications ayant permis à Sockbot d’infecter ces smartphones Android ont toutes déjà été déréférencées par Google. Mais au vu des techniques utilisées par les pirates, il est fort possible que d’autres soient encore présentes sur le Play Store. D’où la nécessité pour chaque utilisateur d’avoir un antivirus efficace.

Votre avis sur ce sujet nous intéresse. N’hésitez pas à nous laisser un commentaire.