Les Snapchat Spectacles envahissent l’Europe

Du point de vue d’une personne lambda, les Snapchat Spectacles pourraient ressembler à rien de plus que des lunettes de soleil en plastique avec une caméra vidéo intégrée. Pour les fans de Snapchat, cependant, les nuances colorées peuvent être une excellente extension du service populaire. Ce qui leur permet d’ajouter des Stories à partir d’une perspective unique en première personne. Les Spectacles débarquent enfin en Europe. Elles sont également disponibles en ligne et à partir de distributeurs automatiques éphémères.

Après avoir démarré les ventes de Spectacles avec un seul distributeur automatique aux États-Unis en novembre dernier, Snap Inc. les rend enfin disponibles en Europe. Les Snapbots, comme on appelle ces machines, atterrissent dans cinq villes à la fois, Londres, Berlin, Paris, Barcelone et Venise.

Les Snapchat Spectacles disponibles en Europe

Gardez à l’esprit que les Snapbots ne resteront pas dans un endroit fixe. Chaque jour, les machines seront déplacées d’un endroit à l’autre dans les villes où elles sont déployées. Vous pouvez facilement en trouver un en suivant le bouton « Trouver un Snapbot » au bas de spectacles.com.

Mais si vous ne vous sentez pas d’humeur à vous lancer dans une chasse aux lunettes, vous aurez également la possibilité d’acheter les spectacles en ligne. Elles seront vendues en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suisse, en Suède et au Royaume-Uni via la boutique en ligne de l’entreprise pour un prix de 150 €. L’achat à partir d’un Snapbot, cependant, pourrait être plus amusant et vous n’aurez plus besoin d’attendre 3 à 5 jours pour la livraison.

