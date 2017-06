Des Snapchat Spectacles 2 compatibles avec la réalité augmentée ?

L’aventure de Snap Inc avec les fameuses spectacles semble se diriger vers une étape supérieure. Une étape qui implique une nouvelle version des lunettes de soleil équipées de caméras pour Snapchatters sérieux. Des lunettes compatibles avec la réalité augmentée cette fois-ci.

La société garderait le développement des prochaines spectacles à l’abri des regards indiscrets. Donc très peu de gens savent vraiment à quoi elles pourront ressembler et leurs fonctionnalités, selon les sources de TechCrunch. Mais il se murmure tout de même que la nouvelle version pourrait implémenter des fonctionnalités de réalité augmentée. À en juger par un brevet Snap récent que Mashable a exposé. Entre autres choses, ledit brevet décrit des lunettes qui peuvent être utilisées dans le cadre d’un système de réalité augmentée.

Snapchat Spectacles 2 : la réalité augmentée serait de la partie

La réalité augmentée est une technologie qui vous permet de voir des objets virtuels comme s’ils existaient dans le monde réel (tout comme dans Pokemon GO par exemple). Elle a été un sujet d’actualité au cours des dernières années. Et ce sont souvent des géants high-tech comme Google et Microsoft, qui expérimentent ce type de technologie. Bien sûr, il est difficile d’imaginer une paire de spectacles 2 aussi sophistiqués que les Microsoft Hololens. C’est une paire de lunettes de réalité augmentée permettant de simuler des hologrammes qui s’intègrent dans le champ de vision de l’utilisateur. Toutefois, cela n’est pas impossible, car Snap a déjà eu a manipulé ce type de technologie. Snapchat a lancé l’option d’ajouter des objets animés virtuels dans les snaps.

Snap a récemment élargi la présence des spectacles actuels au-delà des frontières américaines. La société a rendu les lunettes de soleil disponibles dans 14 pays en Europe. Elles sont vendues en ligne et par des distributeurs automatiques déployés dans cinq villes européennes.

Que pensez-vous de ces prochaines Spectacles 2 ? Dites-le nous en commentaire.