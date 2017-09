Snapchat : six ans déjà et encore une nouveauté !

Snapchat vient de fêter ses six ans d’existence ! Et pour remercier la fidélité de ses millions d’utilisateurs, il propose (encore) une nouveauté…

Six ans déjà ! Snapchat vient de souffler une nouvelle bougie depuis sa création. Depuis ces quelques années, l’application n’a cessé de proposer des nouveautés régulières mais elle a également été l’une des pionnières dans le domaine de la réalité augmentée. Ses différents filtrés animés, stickers ou filtres ont réussi à conquérir le coeur de ses utilisateurs. Plus récemment, le célèbre fantôme a proposé une dernière nouveauté : Snap Map. Cette fonctionnalité permet de savoir où se trouvent ses amis grâce à la géolocalisation. Même si un « mode fantôme » a été mis en place pour ne pas être repéré, si on ne le souhaite pas, cette fonction a fait débat : remettant sur le devant de la scène la question du respect de la vie privée. Mais pour marquer l’occasion, Snapchat a dévoilé une autre de ses nouveautés : les Sky Filters.

Snapchat et les Sky Filters : une nouveauté supplémentaire

Les utilisateurs de Snapchat sur Android et iOS vont pouvoir profiter des nouveaux filtres mis à disposition par l’application. Ces derniers possèdent même un nom : les Sky Filters. Pour pouvoir les utiliser, la manip est très simple :

Il suffit d’intégrer un bout de ciel sur la photo. L’application va automatiquement détecter la zone concernée et proposer différents filtres. Ainsi, l’utilisateur aura l’opportunité de modifier sa photo de jour en photo de nuit, y ajouter un ciel aux nuages menaçants ou encore en un magnifique coucher de soleil. Différentes possibilités sont offertes, pour répondre au maximum aux attentes des usagers.

Une fois de plus, Snapchat prouve à ceux qui en doutaient encore qu’il arrive à innover et à proposer des nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs.

Vous avez déjà testé ces nouveaux filtres ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires !