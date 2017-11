Snapchat, roi du troll !

Snapchat a décidé de troller Apple, Google et le scandale de l’emoji hamburger en sortant son propre filtre en réalité augmentée !

Le week-end dernier, un scandale a divisé la toile : Google a placé le fromage fondu juste en dessous du steak de viande, sur son emoji hamburger… Le débat était lancé : où est-ce que la fromage a sa place ? Certains ont même donné l’exemple d’Apple pour « prouver » qu’ils avaient raison… La division a été telle sur Twitter que le PDG de Mountain View, Sundar Pichai, s’est exprimé pour assurer que l’emoji serait corrigé dans les délais les plus brefs. La polémique aurait pu s’arrêter là… Mais c’était sans compter sans Snapchat et son filtre en réalité augmentée !

Snapchat et son hamburger !

Comme le célèbre réseau social le fait souvent, l’application a ajouté de nouveaux filtres dans le courant de la semaine dernière… Mais il y en a un qui a interpelé les esprits : son emoji en réalité augmenté d’un… HAMBURGER ! Ce dernier n’est pas sans rappeler le Dancing Hot Dog qui avait rapidement conquis le coeur des utilisateurs grâce à son côté drôle et décalé des autres filtres qu’il est possible d’utiliser. Et bien Snapchat décide de reprendre les mêmes codes avec son hamburger, sans oublier de troller gentiment ses concurrents au passage…

En effet, le timing n’aurait pas pu mieux tomber ! Seulement quelques jours après le débat sur la place du fromage, Snapchat fait vivre son hamburger d’une drôle de façon… L’hamburger du fantôme ne manque pas de dévoiler sa composition : du pain, une feuille de salade, un steak, deux tomates, LA tranche de fromage, un second steak et la dernière tranche de pain.

Déployé au milieu de la semaine, Snapchat n’hésite pas à rajouter un steak pour faire un clin d’œil à ses concurrents. Entre troll et humour, Snapchat a réussi son coup !