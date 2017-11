Snapchat : la fin du réseau social est-elle proche ?

Suite à la panne d’hier sur l’application Snapchat, une rumeur a fait le tour de la toile, cette dernière annonçait la soit disant fermeture de l’application dès mi-novembre.

Snapchat est une application mobile qui vous permet de rester en contact avec vos amis via un système de messagerie temporaire. Vous pouvez afficher vos photos et avoir des discussions avec vos contacts, mais ces derniers disparaîtrons au bout d’un certain temps. Les jeunes sont très friands de Snapchat et lorsque l’application à connu un bug hier, c’était la panique sur la toile.

Snapchat va bien, pas de panique

Suite à un souci temporaire sur l’application mobile Snapchat, une rumeur sur la fermeture de l’application s’est vite propagée sur la toile, créant la panique au passage. Une image avec une description annonçait la fin de Snap, l’application aurait fermé à cause de « problèmes de copyright et de questions légales vis-à-vis de Facebook, Instagram et Musical.ly « ?. Cette nouvelle a été suivie de plus de 100 000 mentions sur Twitter, mais il s’agissait en réalité d’une simple blague. Si on clique sur le lien du message, une page s’ouvre, sur celle-ci on peut voir le message suivant « You got owned ! You’ve been pranked ! » ce qui veut dire « Vous vous êtes fait avoir ! Vous avez été piégé ! ». Donc pas de panique, Snapchat se porte désormais à merveille et vous pouvez continuer de vous envoyer des photos !

