Quel smartphone en promo acheter en ce moment ?

À la recherche de bons plans en matière de smartphones ? La rédaction de MeilleurMobile vous propose aujourd’hui cette sélection de terminaux vendus actuellement en promo.

Apple iPhone 8 64 Go Gris Sidéral

L’Apple iPhone 8 64 Go Gris Sidéral est un smartphone particulièrement intéressant. Doté d’un design purement « Apple », il vous séduira par ses finitions bien soignées. Ce modèle a de quoi satisfaire les exigences de toutes les catégories d’utilisateurs. Outre son aspect original, l’iPhone 8 dispose d’une fiche technique promettant confort d’utilisation et réactivité. En effet, il est animé par la toute nouvelle génération de processeurs de la Pomme, à savoir, la puce Apple A11 Bionic. À cela s’ajoute une mémoire vive de 2 Go. Grâce à son espace de stockage interne de 64 Go, ce smartphone étanche (IP67) vous donne la possibilité de stocker une large quantité de données.

Samsung Galaxy Note 8 Noir

Le Samsung Galaxy Note 8 Noir est un smartphone qui vous permet de profiter des dernières nouveautés de la firme sud-coréenne. Équipé d’une dalle Infinity en définition Quad HD+, il vous permettra de voir vos contenus dans leurs moindres détails. Ce smartphone Samsung est le nec plus ultra de la performance. Sa configuration technique haut de gamme est ce qu’il y a de mieux pour exécuter facilement les applications gourmandes en ressources. Il est effectivement question d’un processeur Exynos 8895 octa-core dont la fréquence d’horloge est de 2,3 GHz. La capacité de la RAM, quant à elle, est de 6 Go. Il est à noter que ce terminal est conforme à la norme d’étanchéité IP68.

Huawei P10 Noir

Envie d’utiliser un smartphone Android aux performances exceptionnelles ? Le Huawei P10 Noir ne vous décevra pas. Ce modèle arbore un écran LCD de 5,1 pouces en définition Full HD (1920 x 1080p) pour un meilleur confort visuel. Le Huawei P10 dispose d’un processeur Kirin 955 octa-core épaulé par 4 Go de RAM. Ces caractéristiques vous donnent l’occasion d’utiliser efficacement presque toutes les applications disponibles sur le Play Store. D’ailleurs, l’espace de stockage interne de 64 Go peut être étendu avec une carte de stockage micro SD jusqu’à 256 Go. Pour couronner le tout, il est question d’une batterie Li-Ion de 3200 mAh.

Sony Xperia XZ Premium Noir

Un smartphone de 5,5 pouces idéal pour les mobinautes les plus geeks, le Sony Xperia XZ Premium Noir est tout simplement un must pour les fans de la marque japonaise. Ce modèle propose une fiche technique intéressante qui répond à toutes les attentes. IP68, et donc, étanche à l’eau et à la poussière, ce téléphone portable tactile Sony vous suivra partout. D’ailleurs, il renferme un processeur Qualcomm Snapdragon 835 octa-core associé à 4 Go de RAM. Pour l’affichage, il est équipé d’une dalle LCD d’une résolution de 3840 x 2160 pixels. La capacité de sa batterie Li-Ion est de 3230 mAh.

Apple iPhone 7 Plus 128Go Noir de jais

L’Apple iPhone 7 Plus 128Go Noir de jais est parfait pour les amateurs de smartphones grand écran. Doté d’une dalle de 5,5 pouces d’une résolution de 750 x 1334 pixels, il ne vous décevra nullement. En effet, l’iPhone 7 Plus est fluide grâce à son processeur Apple A10 épaulé par 3 Go de mémoire vive. Avec cette version dotée d’une mémoire de stockage interne de 128 Go, vous aurez de quoi sauvegarder tous vos documents. Côté alimentation, ce smartphone iOS renferme une batterie Li-Ion qui promet une autonomie de 14 heures en communication 3G et de 240 heures en veille.

Lequel de ces smartphones proposés en promo voudriez-vous vous procurer ?