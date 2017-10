Smartphones : les prix sont en hausse pour cette année

C’est une étude récemment réalisée qui nous démontre que les prix moyens des smartphones sont en hausse sur l’année 2017.

C’est une nouvelle qui ne nous étonne pas vraiment, selon le cabinet d’étude et d’analyse GfK, le prix moyen des smartphones a augmenté sur l’année 2017. On ne doute pas de la contribution d’Apple et de Samsung avec leurs smartphones qui dépassent largement les 1000 euros, mais aussi le SMIC.

Une hausse de prix pas très étonnante sur les smartphones

Dans cette étude de GfK, la firme nous montre que le prix moyen des smartphones aurait augmenté de 6% cette année, en cause seraient les derniers Galaxy Note 8 et iPhone X des deux géants de la téléphonie. La production de masse de ces appareils haut de gamme fait donc pencher la balance du prix des téléphones, la moyenne étant maintenant de 324 dollars. Une somme qui n’est pas forcément très élevée mais on se demande tout de même jusqu’où elle augmentera d’ici la fin de l’année prochaine.

Alors que nous avons l’habitude de voir des prix assez élevés chez Samsung et surtout Apple, d’autres firmes s’y mettent aussi pour faire face à la concurrence. Huawei n’est jamais très loin dernière ses rivaux, la firme chinoise gagne de jour en jour du terrain et propose des appareils de plus en plus performant mais également cher. Ainsi, Huawei se fait une place sur le marché de la téléphonie. La moyenne mondiale est donc de 324 dollars, aux Etats-Unis, elle s’élève à 400 dollars et c’est 346 dollars pour la Chine. On espère bien que les prix ne continueront pas à augmenter aussi vite, en 2015 la hausse était de seulement 1%, contre 6% pour 2017, une nouvelle inquiétante.

