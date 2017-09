Quel smartphone a fait battre le cœur des Français en 2017 ? Vous allez être surpris !

Le marché du smartphone propose chaque année de plus en plus de produits, on pourrait penser que les flagships détiennent le podium des produits favoris, pourtant ce n’est pas forcément le cas !

De nombreux produits sortent chaque année, désormais, la durée de vie de votre smartphone ne dépasse que très rarement les 2 ans. Pas parce que votre smartphone ne fonctionne plus, mais parce qu’il n’est plus à la mode. On pourrait donc croire que les derniers appareils à sortir sont les plus populaires et pourtant non. Même si Apple et Samsung restent en tête des ventes, ce ne sont pas les flagships des firmes qui font pencher la balance, mais le Samsung Galaxy J3 (2016), et oui !

Votre smartphone favori est le Samsung Galaxy J3 (2016)

Le Samsung Galaxy J3 (2016) dépasse de très peu le Galaxy J5, ils se partagent tous les deux le podium avec 6% de part de marché en 2017. Ces deux smartphones sont proposés à moins de 200 euros et sont très populaires auprès des consommateurs. Le Galaxy J3 est un smartphone qui propose de bonnes caractéristiques techniques sans être hors de prix, on comprend pourquoi il est dans le top d classement. Il propose un écran tactile de 5 pouces, un processeur Cortex-A7 à 4 cœurs, une mémoire vive de 1,5 Go et une mémoire interne de 8 Go qu’il est possible d’augmenter. Un bon smartphone qui saura vous accompagner au quotidien !

Pour continuer avec le classement, en troisième position, on trouve le Galaxy S7, suivi du Galaxy A5 (2017). Apple se retrouve en cinquième position avec l‘iPhone 7, suivi de l’iPhone 6s en sixième position. On peut donc en conclure que les produits les plus populaires en France restent les appareils de Samsung. On attend de voir si l’iPhone X saura se faire une place dans le top 3 du classement l’année prochaine et s’il sera rejoint par le Galaxy Note 8 ou le Huawei Mate 10.

