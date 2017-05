Le smartphone du futur de Microsoft connu sous le nom de Surface Phone

Microsoft n’a pas lancé de nouveaux Windows Phone depuis plus d’un an maintenant. Cependant, il semblerait que la firme n’ait pas décidé de complètement lâcher ce marché. D’après Satya Nadella, le PDG de Microsoft, les prochains téléphones de Microsoft ne ressembleront en rien à ceux que nous connaissons. La firme de Redmond n’a pas dit son dernier mot.

La PDG de Microsoft, Satya Nadella, a affirmé que Microsoft va encore concevoir des téléphones. Dans un entretien assez récent de Molly Wood, Nadella a déclaré que Microsoft cherche à créer des téléphones qui ne ressembleront pas aux téléphones traditionnels. Selon les propos de Satya Nadella.

Surface Phone : le téléphone qui ne ressemblera pas aux téléphones traditionnels

Microsoft devra faire beaucoup de travail pour d’abord améliorer Continuum et obtenir des applications de bureau dans le Windows Store avant que les propos de Nadella sur les téléphones ne soient vraiment réalisés. En tout cas, il est clair que Microsoft n’a pas encore complètement abandonné. Même si on ne sait pas exactement que type d’expérience la firme voudra proposer aux utilisateurs avec un tel projet.

Bien que Microsoft ait été devancé de loin par les OS pionniers du marché tels que les célèbres iOS et Android. Il est possible que Microsoft fasse allusion à un téléphone qui pourrait proposer une expérience convertible en véritable station de PC optimisée sur smartphone. Comme c’est le cas avec le Samsung DeX sur les Samsung Galaxy S8 et S8+ par exemple. Le dock qui transforme l’appareil de Samsung en véritable PC de bureau.

Que pensez-vous de mystérieux Surface Phone dont parle Satya Nadella ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.