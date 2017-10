Smartphones : la data préférée aux appels

L’Arcep a publié récemment un rapport concernant notre habitude d’utilisation des smartphones. D’après celui-ci, les smartphones sont désormais davantage utilisés pour la navigation internet plutôt que pour les appels téléphoniques.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vient de publier son dernier rapport. Celui-ci concerne l’habitude d’utilisation des smartphones des Français et a été rédigé suivant les faits constatés au deuxième trimestre de 2017. D’après le document, le déploiement de la 4G et la baisse des prix des smartphones compatibles ont largement influencé la manière dont on se sert de notre mobile. En effet, la consommation de données mobile a affiché une nette augmentation. En moyenne, les utilisateurs ayant accès à la 4G consomment 4,7 Go de data par mois, contre 2,4 Go sur l’ensemble des réseaux mobiles. 90 % du trafic de données est attribué au même type d’utilisateurs, alors qu’en 2016, ce taux était de 82 %.

Une hausse due à l’arrivée des forfaits 4G illimités sur les smartphones

Cette hausse de la consommation de data se fait au détriment de l’utilisation des appels téléphoniques. Elle résulte en grande partie à l’apparition des forfaits 4G illimités. Pour la première fois depuis 2009, les Français se sont moins servis de leurs smartphones pour appeler. Au deuxième trimestre de 2017, nous avons passé 41,3 milliards de minutes au téléphone. Cela représente ainsi une baisse de 0,3 %. En ce qui concerne les appels vers les fixes, ils ont baissé de 2,6 %. Les appels vers les mobiles ont ainsi diminué de 80 %. Les SMS ont subi un grand recul dans la mesure où la baisse enregistrée est de 8,6 %. D’après l’Arcep, tout cela est dû au fait que les utilisateurs ont de plus en plus tendance à utiliser des services en ligne pour communiquer. Entre autres, Facebook Messenger, WhatsApp ou encore Skype par exemple.

