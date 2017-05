Six ans plus tard, Motorola se pencherait à nouveau sur une tablette

C’est la première fois depuis 2011 que l’on dit de Motorola qu’elle travaillerait sur une nouvelle tablette. Tournant sous Android, cet appareil serait, à en croire les différentes sources, en priorité destiné à l’usage professionnel.

Cela fait six ans que Motorola a déserté le marché des tablettes. Alors une question se pose immédiatement : qu’est-ce qui pourrait bien motiver la marque à faire son come-back ? Parmi les hypothèses qui reviennent avec le plus d’insistance, il y a la montée en puissance de l’écosystème Android en général. En d’autres termes, la firme entend tirer profit de la dynamique d’Android pour trouver une brèche sur le marché des tablettes. En même temps, le groupe entendrait profiter de la dynamique de Lenovo, qui connaît un franc succès avec les modèles Yoga. Quoi qu’il en soit, la supposée tablette de Motorola aurait un écran de taille moyenne, entre 9 et 10 pouces.

La tablette Motorola embarquerait le Productivity Mode

Productivity Mode est l’une des fonctions phares des appareils qui tournent sous Android. Il permet à l’utilisateur de passer d’une application à une autre sans avoir à revenir à l’écran de démarrage d’Android ni passer par le menu « multitâche ». En clair, la fonction se présente comme un must pour assurer un usage fluide des applications, notamment lorsque celles-ci sont lancées simultanément. Il est clair que si Motorola travaillait vraiment sur une nouvelle tablette sous Android, le Productivity Mode serait vraisemblablement présent sur l’appareil. Du reste, la marque, rappelons-le, avait été profondément marquée par l’échec cuisant de sa toute dernière tablette, la Xoom 2. Ce qui pourrait nous faire douter de la véracité de cette fuite, ce sont les propos tenus il y a deux ans par l’ancien homme fort du groupe, Rick Osterloh. En effet, celui-ci affirmait sans détour qu’il n’y avait pas besoin pour Motorola de concevoir de nouvelles tablettes parce que le groupe misait entièrement sur les Yoga de Lenovo.

Cela dit, ce n’est pas la première fois depuis le départ de Rick Osterloh justement que des rumeurs circulent autour d’une supposée nouvelle tablette de Motorola. Que pensez-vous de cette information ?