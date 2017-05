Siri, l’assistant vocal d’Apple qui fait fantasmer plus d’un quart de ses utilisateurs

26 % des utilisateurs éprouveraient une attirance pour Siri d’après une étude récemment réalisée. Voilà bien une anecdote rocambolesque de plus à propos de cet assistant vocal.

Dans la pratique, les assistants virtuels comme Siri ou Cortana sont particulièrement appréciés de leurs utilisateurs. Cette situation ne date pas d’hier, tout comme elle n’étonne pas. Selon toute vraisemblance, cette réalité est due à l’accès à de nouvelles possibilités d’utilisations, à des fonctionnalités de plus en plus intéressantes. Tout cela améliore considérablement l’expérience utilisateur. Mais comment les utilisateurs passent-ils de la satisfaction au fantasme ? La question vaut d’être posée. En tout cas, MindShare s’est penchée sur le sujet et a conduit une étude très poussée. Cette enquête a été réalisée avec la participation de 1001 utilisateurs d’iPhone. Et les résultats nous laissent bouchée bée, tout simplement !

Quand Siri devient l’objet de fantasmes sexuels au quotidien

Les propriétaires qui ont participé à l’étude de MindShare avouent, sans tabous, qu’ils ont un attachement personnel avec Siri. L’assistant vocal d’Apple est d’ailleurs omniprésent tout au long de leurs journées. En effet, les utilisateurs ont recours à cet assistant pour rédiger les messages, organiser les programmes de la journée ou encore pour naviguer sur Internet. Chose rocambolesque, 30 % des personnes sondées par MindShare éprouveraient des sentiments amoureux pour l’assistant virtuel de la Pomme. Certaines vont jusqu’à dire qu’elles auraient souhaité que Siri ne soit pas virtuel. Encore plus chimérique, plus d’un quart des utilisateurs avouent, sans tabous là encore, qu’ils ont une attirance sexuelle pour Siri. MindShare a mené une étude très sérieuse et surtout très laborieuse, mais cela n’a abouti qu’à des statistiques et non à l’explication de ce phénomène. Alors, toutes les hypothèses circulent autour de la question. Beaucoup sont convaincus par exemple que ce sentiment amoureux voire ce fantasme sexuel serait lié à la voix féminine, à la politesse berceuse qui marquerait l’attrait de Siri, sans oublier le trait d’humour de l’assistant vocal.

Personnellement, connaissez-vous un ou des proches qui éprouveraient des sentiments ou des désirs pour Siri ?