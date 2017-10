Si vous avez un iPhone, Uber vous a peut-être espionné !

Uber se trouve une nouvelle fois au cœur d’un scandale. Un chercheur a découvert dans la version iOS de l’application un API qui accède à l’écran de l’iPhone.

Anciennement UberCab, Uber est mondialement connu pour son application de mise en contact d’utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport. Son succès est phénoménal dans certains pays. En 2015, la valeur de l’entreprise était estimée à 50 milliards de dollars. Depuis, son service est fonctionnel dans plus de 300 villes.

Mais apparemment tout n’est pas si rose pour l’entreprise fondée par Travis Cordell Kalanick. Uber est de plus en plus critiqué à travers le monde pour la manière dont elle gère les données personnelles de ses membres, notamment des chauffeurs de taxi. En explorant dans le code iOS de l’application, un chercheur du nom de Will Strafach, qui travaille pour la société Sudo Security, a découvert une autorisation qui semble permettre à l’entreprise d’accéder au contenu de l’écran de l’iPhone de l’utilisateur.

Uber a bien accès aux informations qui s’affichent sur l’écran de votre iPhone

Selon Will Strafach, la société se sert de la ligne de code « com.apple.private.allow-explicit-graphics-priority ». C’est celle-ci qui lui permet d’accéder au contenu de l’écran de l’iPhone. Il parait étonnant que la société exploite cet API. D’autant plus qu’Apple n’avait jamais accordé cette autorisation à aucune autre application jusqu’ici.

Suite à cette révélation, Uber n’a pas tardé à s’exprimer et selon son porte-parole, la ligne de code était utilisée pour « afficher les cartes Uber sur iPhone et les renvoyer sur Apple Watch avant que les applications ne soient en mesure de le faire d’elles-mêmes ». L’entreprise a également fait savoir que ces droits ne sont plus exploités. En tout cas, cette déclaration confirme le fait qu’Uber peut bel et bien accéder à l’écran du smartphone de ses membres.

