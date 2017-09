Si Apple sort un iPhone X RED, il pourrait ressembler à ça

Dévoilé par Apple le 12 septembre dernier, l’iPhone X a réellement intrigué les fans en raison de son design sans précédent et de ses fonctionnalités révolutionnaires. Malheureusement, l’appareil n’est pas exempt de défauts. En plus de son prix jugé trop cher, il n’est disponible qu’en deux versions seulement : or et argent. Mais un concept de l’iPhone X RED vient apparaître sur la toile et il faut dire que c’est réellement intéressant.

Contrairement aux précédentes générations de smartphones d’Apple, les flagships de 2017 de cette célèbre marque américaine manquent de choix au niveau des coloris. En effet, la 7e itération (iPhone 7) par exemple était disponible en six coloris différents. Ce qui nous a permis de choisir le modèle le mieux adapté à notre gout, mais également à notre style. En ce qui concerne l’iPhone X en particulier, nous ne devrions pas perdre espoir car la Pomme n’a pas encore dit son dernier mot.

Un iPhone X RED au design séduisant

En attendant ce qu’Apple pourrait proposer, un designer plein de talents a réalisé un concept d’un iPhone X RED. Comme son nom l’indique, il est question d’un smartphone d’une couleur rouge. Pour être plus précis, l’appareil n’adopte pas entièrement ce coloris vu qu’il s’agit d’un concept en rouge et noir. Ce sont seulement les tranches ainsi que le logo d’Apple qui sont peints en rouge. Par contre, aucune modification n’a été faite sur le fond. L’appareil dispose ainsi d’une coque en verre et d’un châssis métallique. On peut distinguer nettement aussi la fameuse corne en haut de la l’écran sans bordures. Tout comme l’iPhone X présenté il y a quelques jours, l’iPhone X RED possède un double capteur dorsal positionné à la verticale.

Que pensez-vous de ce concept basé sur l’iPhone X ? Dites-le nous dans les commentaires, votre avis nous intéresse !