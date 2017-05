SFR : vous pouvez toujours profiter des deux séries limitées 30 ans sans condition de durée

Les deux séries limitées sans condition de durée de SFR sont toujours d’actualité et ce, jusqu’au 6 juin prochain. La série limitée mobile et la série limitée box sont disponibles à 24.99 euros. Elles vous offrent de quoi vivre une expérience plus que confortable.

Il vous reste trois semaines pour profiter de ces offres exceptionnelles qui proposent des tonnes d’avantages à un prix magique : 24.99 euros par mois. SFR sait vous faire plaisir pour fêter ses 30 ans.

La Série Limitée 30 ans forfait 100Go : de la data, les appels/SMS/MMS illimités et plein de services

La Série Limitée 30 ans forfait 100Go vous offre, comme son nom l’indique, une enveloppe de 100 Go qui vous permettra de naviguer sur Internet en 4G. Vous pourrez donc communiquer sans problème sur les réseaux sociaux avec vos amis. Cet abonnement inclut également des appels illimités vers la France métropolitaine et les DOM. Les SMS et les MMS sont aussi illimités vers la France métropolitaine. Vous aurez la possibilité d’envoyer des SMS/MMS, de passer des appels et de naviguer sur le web depuis l’étranger (Europe et DOM) 35 jours par an.

Enfin, sachez que la Série Limitée 30 ans forfait 100Go comprend les services suivants : SFR PRESSE, PLAY, SPORT et NEWS.

Pour vous rendre sur l’offre, cliquez ici.

La Série Limitée 30 ans box : de la fibre, des appels limités et bien d’autres avantages

La Série Limitée 30 ans box vous assure un débit de 1 Gb/s. Vous pourrez passer autant d’appels que vous voudrez à vos amis, vos collègues ou à votre famille vers les fixes en France, les fixes de 100 destinations et vers les mobiles en France, en Amérique du Nord et en Chine. La Série Limitée 30 ans box inclut un bouquet de 240 chaînes mais aussi les mêmes services que La Série Limitée 30 ans forfait 100Go à savoir : SFR PRESSE, PLAY, SPORT et NEWS.

La Série Limitée 30 ans box se trouve ici.

Vous voulez plus de renseignements ? Posez toutes vos questions dans les commentaires !