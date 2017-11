SFR perd beaucoup (trop ?) d’abonnés sur le fixe…

Chaque trimestre, les opérateurs mobiles font les comptes des derniers mois. SFR a pu découvrir la chute de ses abonnés sur le fixe.

Qui utilise encore le fixe ? C’est la question qu’a dû se poser SFR en voyant ses chiffres du troisième trimestre 2017… En effet, l’opérateur doit encaisser une baisse de 1,3%, soit la perte de 75 000 abonnés durant cette période ! Mais l’opérateur au carré rouge ne perd pas la face, grâce à la récupération d’abonnés mobiles. Est-ce que la situation est inquiétante ?

SFR : le fixe continue de chuter

Chaque trimestre, un rapport trimestriel est communiqué afin d’observer les résultats globaux de l’opérateur. Grâce à ce rapport, il a pu constater que sa situation avec les fixes n’était pas en train de s’arranger… En effet, depuis 2015, l’opérateur au carré rouge encaisse les pertes de ses abonnés : 57 000 abonnés pour commencer, puis cela a continué avec 16 000 abonnés supplémentaires en moins, puis 35 000 abonnés quittaient également le navire au début de l’année…

Pour ce troisième trimestre, la perte s’élève à 75 000 abonnés… Soit 1,3%. De plus, sur cette même période, il a également perdu 119 000 abonnés ADSL mais a gagné pas moins de 44 000 abonnés sur le très haut débit et 16 000 abonnés supplémentaires sur le mobile. Malgré ce gain grâce au très haut débit, SFR perd plus d’abonnés qu’il en gagne… Une situation pas très agréable pour l’opérateur.

Mais il ne compte pas baisser les armes pour autant et donne un discours rassurant : avec le déploiement de sa fibre optique en France et le renforcement des contenus, elle souhaite combler sa perte sur le fixe. L’opérateur s’est également exprimé sur les nouveaux abonnés mobile, en affirmant que c’était lié « à la baisse des résiliations permises notamment par les investissements réseaux et le succès des offres convergentes SFR FAMiLY« .

Que pensez-vous de SFR et de cette perte ? Donnez votre avis dans les commentaires !