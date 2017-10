SFR met en place une refonte de ses forfaits et les proposent à partir de 12 euros !

Les offres Séries Limitées de l’opérateur sont terminées mais SFR propose toujours des offres intéressantes et qui commencent à petit prix !

SFR propose une refonte de ses offres forfait, avec ou sans mobile, ils vous permettent de profiter d’internet et des appels et SMS en illimité. Tous les forfaits que nous vous proposons ci-dessous, sont illimités en temps d’appels et en nombre de SMS. Vous avez également la possibilité de profiter de 100 Go d’internet à partager si vous êtes client Family. N’oublions pas l’offre à l’international, qui vous permet de disposer des appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe et les DOM !

SFR et ses forfaits mobiles

Si vous souhaitez vous procurer un nouveau smartphone avec votre forfait, SFR vous propose deux offres : Starter 100 Mo à 17€/mois sur un engagement de 24 mois (13€/mois pour les clients Box) et Power 10 Go à 24€/mois sur un engagement de 24 mois également (20€/mois pour les clients Box).

Offres SFR avec Mobile

Des forfaits sans mobiles avec engagement

SFR vous permet également de profiter de ses forfaits avec ou sans mobile, comme avec l’offre Starter 100 Mo à 12€/mois cette fois-ci, accompagnée d’un engagement de 12 mois (8€/mois pour les clients Box) et le forfait Power 10 Go pour 19€/mois pendant 12 mois (15€/mois pour les clients Box).

Offres sans mobile avec engagement

Offres sans mobile sans engagement

Si vous ne souhaitez pas souscrire à un engagement, l’opérateur propose également ce genre d’offres, sans mobile ni souscription. Toujours avec les mêmes forfaits, le Starter passe à 17€/mois pendant 12 mois, puis 20€/mois au-delà (13€/mois pour les clients Box) et le Power passe à 24€/mois pendant 12 mois puis 30€ au-delà (20€/mois pour les clients Box).

Offres sans mobile sans engagement

