Samsung Galaxy S9 : un Snapdragon 845 en exclusivité pour la firme coréenne ?

Si vous êtes adepte des dernières rumeurs sur les smartphones, il semblerait que Samsung aurait l’exclusivité du Snapdragon 845 pour son prochain Samsung Galaxy S9.

Alors que le Samsung Galaxy S8 est sorti il y à peu, la toile se déchaîne déjà sur le futur successeur de la gamme. Le Galaxy S9 à déjà droit à une petite collection de concepts et spéculations. D’après les internautes, le smartphone serait également borderless mais cette fois-ci plus plat sur les côtés. Il présenterait donc un design encore plus épuré et offrirait ainsi une expérience utilisateur complètement inédite mais son design ne devrait pas être la seule chose inédite qu’il possède.

Un Galaxy S9 équipé du processeur Snapdragon 845

Samsung pourra équipé son smartphone du dernier Soc de Qualcomm en exclusivité. La firme décide à nouveau de faire fabriquer ses processeur chez Qualcomm, en échange la firme coréenne sera la première à bénéficier du processeur. Ce qui veux dire qu’en 2018, le Galaxy S9 sera le seul smartphone qui propose un Snapdragon 845 ! Une bonne astuce de la part de Samsung qui peut ainsi avoir un atout sur la concurrence. Décidément, c’est une très bonne année pour la firme. Etant le fournisseur principal d’écrans OLED de la firme à la pomme, Samsung touche un bon paquet d’agent à chaque iPhone X qui sera vendu. Cela s’ajoute au succès de son Galaxy S8 et Note 8, ainsi qu’à l’exclusivité dont il dispose avec Qualcomm et l’entreprise est certaine de réaliser un très bon chiffre. On attend de voir en 2018 mais cela ne nous surprendrait pas si la firme gagnait quelques place dans le classement des marques qui réalises le plus de chiffre.

Que pensez-vous de cette rumeur ? N’hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire !