SFR : la Série Limitée 30 ans 100Go à 24.99 euros par mois est prolongée jusqu’au 12 juin

SFR continue de vous faire plaisir en prolongeant sa Série Limitée exceptionnelle à 24.99 euros par mois jusqu’au 12 juin qui met à votre disposition 100Go de data pour votre smartphone.

L’offre de SFR devait prendre fin le 6 juin prochain mais vous allez pouvoir en profiter jusqu’au 12 juin ! Le forfait SFR Série Limitée 100Go inclut les appels et les SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM. Si vous êtes un utilisateur intensif, professionnel ou non, qui a besoin d’être constamment joignable, cet abonnement est fait pour vous ! De plus, il vous offre une enveloppe de 100 Go. Vous allez pouvoir vivre une expérience fluide d’une qualité spectaculaire sur le web en profitant du très haut débit mobile. Avec 100 Go d’Internet, vous pourrez lire 125h de vidéo, écouter 2220h de musique ou naviguer sur le net pendant 8000h par mois. Impressionnant non ? Ce forfait idéal pour les fans de multimédia vous permettra aussi d’envoyer des SMS/MMS, d’appeler et d’aller sur Internet depuis l’étranger (Europe et DOM) 35 jours par an. À noter qu’une enveloppe date de 20 Go est dédiée spécialement à l’étranger.

La Série Limitée 100Go de SFR est un forfait avec engagement 12 mois qui comprend aussi les services suivants : SFR PRESSE, PLAY, SPORT et NEWS.

La Série Limitée 30 ans 100Go de SFR : un abonnement complet et pas cher pour les mobinautes exigeants

Ce forfait plein d’avantages à 24.99 euros par mois inclut :

• Les appels illimités sur les postes fixes et les mobiles de la France métropolitaine et des DOM

• Les SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM

• 100 Go d’Internet en 4G

• SFR PRESSE, PLAY, SPORT et NEWS

Le forfait Série Limitée 100Go est prolongé jusqu’au 12 juin. Il ne vous reste donc plus que 5 jours pour en profiter. Pour accéder à cette offre, cliquez sur le lien ci-dessous.

