Série spéciale Bouygues Telecom : la Bbox ADSL est à 9.99 euros au lieu de 19.99 euros

Vous comptez changer de box ? Vous n’avez pas envie de débourser plus de 10 euros pour accéder à Internet et à des tonnes de services ? Tournez-vous vers la Bbox ADSL de Bouygues Telecom qui ne vous coûtera que 9.99 euros par mois au lieu de 19.99 euros pendant 12 mois.

Avec la Bbox ADSL de Bouygues Telecom vous allez pouvoir accéder à Internet grâce à la norme ADSL. Le débit descendant est de 15 Méga tandis que le débit ascendant est de 1 Méga. Vous pourrez donc naviguer confortablement sur vos pages web préférées.

La Bbox ADSL de Bouygues Telecom inclut également les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, les DOM et vers plus de 110 destinations pour vous permettre de contacter votre famille, vos amis ou encore vos collègues sans compter.

Ce forfait ADSL comprend un bouquet de plus de 150 chapines TV dont 36 en HD. Vous trouverez à coup sûr un programme qui vous intéresse à n’importe quelle heure. Sachez qu’en option, vous pourrez obtenir 215 chaînes en plus. Avec cet abonnement internet pas cher, vous aurez aussi accès à un catalogue complet de vidéos à la demande. La Bbox ADSL de Bouygues Telecom intègre également un enregistreur numérique de 40 Go pour que vous puissiez enregistrer vos programmes préférés. Media Center vous permettra de gérer facilement tous vos enregistrements.

Caractéristiques du forfait internet Bbox ADSL à 9.99 euros par mois

Ce forfait internet pas cher avec engagement 12 mois inclut :

• Internet ADSL haut débit

• Appels illimités vers les fixes (France métropolitaine, DOM et international)

• Un bouquet de plus de 150 chaînes TV

Comme dit précédemment, il s’agit d’un forfait avec engagement 12 mois. Vous payerez 9.99 euros par mois pendant un an au lieu de 19.99 euros. Le prix sera à nouveau de 19.99 euros après cette période.

Cette offre est valable jusqu’au 22 mai 2017 et pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous.

