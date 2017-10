[Semaine des Tendances Tech Amazon] Le casque Sony MDR-XB950B1 est à seulement 119 euros

Besoin d’un casque Bluetooth immersif à petit prix ? Tournez-vous vers le Sony MDR-XB950B1 qui offre une qualité sonore exceptionnelle. Pendant la Semaine des Tendances Tech Amazon, il est disponible à un prix phénoménal.

Ce casque audio Sony a tout pour vous séduire à commencer par son design. La firme japonaise n’a pas cherché à faire compliqué et c’est pour cette raison qu’elle propose un look épuré sans fioriture. Comme il s’agit d’un casque sans fil, vous ne serez pas encombré. De plus, il ne pèse que 290 g. L’utilisation sera donc confortable même après plusieurs heures d’écoute sans interruption.

Le casque Sony MDR-XB950B1 offre un son exceptionnel. Peu importe le genre de musiques que vous écouterez, vous en prendrez plein les oreilles. L’équilibre est constamment présent tout comme les basses et si vous en voulez plus, vous pourrez toujours activer le mode EXTRA BASS. La fréquence minimale de la bande passante est de 20 Hz et la fréquence maximale atteint les 20 KHz.

Ce casque pliable est doté des technologies Bluetooth et NFC. Vous le connecterez en un rien de temps à un smartphone ou à une tablette. L’autonomie du Sony MDR-XB950B1 est de 10h, ce qui est amplement suffisant pour profiter confortablement de vos titres préférés.

Pendant la Semaine des Tendances Tech, le casque Sony MDR-XB950B1 est au meilleur prix sur Amazon

Le Sony MDR-XB950B1 est affiché à 119 euros au lieu de 199.90 euros sur Amazon. La livraison est gratuite en France métropolitaine donc si vous avez craqué pour ce casque, n’hésitez plus, achetez-le !

Vous pouvez continuer de profiter de la Semaine des Tendances Tech d’Amazon qui prendra fin le 15 octobre pour faire d’autres affaires.

