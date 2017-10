Semaine sans iPhone – Jour 5 : plus on est proche de la fin, plus c’est difficile

C’est mon cinquième jour sans mon iPhone et cette ‘expérience’ commence à me taper sur le système.

C’est vrai que le fait de travailler occupe finalement une bonne partie de la journée mais ne pas avoir mon iPhone pendant la pause midi me manque. Regarder les news, répondre aux SMS et jouer sur mon smartphone me permet de me distraire et je suis intimement convainque que ça aide à la digestion. J’ai remarqué qu’après le repas, par exemple, le réflexe est souvent de faire un tour sur son smartphone

Sans mon iPhone, c’est la galère

Mes proches à l’étranger communiquent généralement avec moi via Messenger ou encore Viber mais ces derniers temps il est vrai que les messages se font rares, surtout par absence de réponse de ma part. J’ai beau expliquer les circonstances, ils pensent tout de même que je les évite, pas pratique. Finalement, je communique beaucoup moins avec toutes les personnes que je ne vois pas au quotidien. J’ai habitué mon entourage à une réponse rapide et attendre plusieurs heures ne les arrange pas, visiblement.

Je ne sais pas vraiment si cette expérience est vraiment concluante, comme je sais qu’elle se termine dans deux jours, j’essaie de me faciliter la vie en sortant moins mais peut-être que c’est de la triche ? Cela aurait certainement été beaucoup plus difficile si la deadline était dans un mois, ou plus. Imaginez, un an sans smartphone, il faudrait sûrement réarranger toute sa vie pour pouvoir se le permettre et surtout avoir une ligne fixe, ce que je n’ai pas pour le moment. Mais bon, je ne compte pas vivre sans iPhone au-delà de la semaine que je passe.

Et vous, combien de temps pouvez-vous tenir sans smartphone ?