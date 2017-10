Semaine sans iPhone – Jour 3 : je commence enfin à m’adapter, ou presque

C’est mon troisième jour sans iPhone et la vie ne me semble plus aussi difficile, ou presque.

Il y a beaucoup de ‘ou presque’ aujourd’hui, j’ai l’impression de m’adapter à la vie sans smartphone, mais il y a toujours un petit détail dans la journée qui me gène. Pour commencer la journée, j’ai encore une fois oublié de prendre un livre, et je me suis retrouvé seule avec mes pensées dans le RER… Mais bon 20 minutes ce n’est pas si long, on tient plutôt facilement. Les tics ne sont plus aussi gênants, j’ai arrêté de me toucher l’arrière train pour vérifier si mon smartphone était bien là. Même si je ne suis pas encore prête à le laisser seul chez moi, j’ai décidé de le mettre dans une poche de mon sac et de l’oublier. Ce qui finalement, fonctionne plutôt bien ! Mais la vie sans mon iPhone n’est pas toute rose malheureusement.

Pas d’iPhone, pas de chocolat

Dérivé de l’expression pas de bras, pas de chocolat je n’en ai effectivement pas trouvé. Je voulais rejoindre une amie pour manger son gâteau au chocolat, mais comme je ne connaissais pas l’endroit, je ne l’ai pas trouvé. Maps aurait été bien utile dans cette situation, mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Pour me consoler je voulais prendre un chocolat chaud à Colombus sauf que je n’avais pas ma carte, ni de monnaie et comme mon iPhone est éteint, impossible d’utiliser Apple Pay, la frustration.

Pour le coup, je me rends compte que mon smartphone était quand même bien utile au quotidien. Finalement, il faut vraiment se réhabituer à bien tout prendre avec soi le matin et pas que son iPhone.

Et vous, seriez-vous capable de tenir une semaine sans smartphone ?