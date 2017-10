Semaine sans iPhone – Jour 1 : stressée et égarée

Je passe une semaine sans mon iPhone 7 Plus, jour 1 : stressée et égarée.

J’ai récemment décidé de passer une semaine sans smartphone, pour tenter l’expérience et voir si mon iPhone 7 Plus est vraiment aussi indispensable au quotidien. Hier, je me suis donc levée grâce à ma mère, qui me sert désormais de réveil le matin, pas pratique. J’avais une envie irrésistible de voir mes messages et de checker les notifications, mais mon écran de smartphone resta noir. Pour cette première journée, il était prévu depuis un certain temps que je me rende à Paris Manga avec des amis. Pour pouvoir les contacter, je fais une chose que je n’ai pas faite depuis longtemps, me connecter sur Facebook depuis mon PC. On a enfin réussi à se décider sur l’heure de RDV et c’était parti.

Je décide, pour cette première journée, de ne pas prendre mon smartphone avec moi, très mauvaise idée. Malheureusement pour moi, j’ai dû attendre le bus de banlieue 20 minutes parce que j’ai oublié de regarder les horaires de passage sur mon ordinateur. La convention se passe très bien jusqu’au moment où je me retrouve séparée de mon groupe, parce que j’étais distraite par des peluches (je vous hais). À ce moment la, je me sentais comme dans cette émission américaine, « Naked and Afraid » (nu et effrayé), sans smartphone c’était vraiment galère et je ne possède toujours pas de pigeons voyageurs…

Premier jour sans iPhone : c’est soutenable, mais pénible

Finalement, à part pour la communication, une journée sans smartphone, ce n’est pas la mère à boire. Par contre, comme je possède un iPhone 7 Plus, j’ai un bouton principal haptique donc appuyer dessus désespérément ne m’a apporté aucune satisfaction, dommage. Le smartphone est devenu un outil du quotidien qui remplace bien d’autres accessoires, tel que le réveil et surtout l’ordinateur, l’envie obsessive de regarder mes mails, vérifier la météo ou regarder des memes.

Ce qui me stresse le plus, c’est de perdre tous mes bonus de connexion quotidienne sur tous les jeux et surtout mes précieuses flammes d’amitié sur Snapchat. Un sacrifice qui énerve mes potes. La chose la plus étrange qui m’arrive, c’est de me toucher constamment le postérieur, pour vérifier si mon iPhone est dans ma poche arrière, sauf qu’il n’y est pas, c’est très perturbant lorsqu’on le réalise.

Seriez-vous capable de tenir une semaine sans smartphone ?