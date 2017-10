Semaine sans iPhone – Jours 6 & 7 : la torture

J’ai passé une semaine sans mon iPhone et je dois dire que les derniers jours étaient les plus difficiles !

via GIPHY

Si en semaine il est plus simple d’ignorer ses pulsions concernant l’usage de son smartphone, le week-end pénard en pyjama ce n’est plus la même affaire ! J’ai donc passé une fin de semaine assez stressante et ma seule obsession était le temps qui passe (pas assez vite).

Mon iPhone, mon bébé

Je pense sérieusement que mon smartphone a pris une place très importante dans mon quotidien, une semaine sans iPhone ne m’a pas vraiment suffi à résister à cette envie de l’utiliser. Je pense qu’un addict n’est vraiment guéri que lorsqu’il ne touche plus à son addiction pendant un bon moment. Je l’avais déjà mentionné dans un jour précédent mais le fait d’avoir une deadline ne fait qu’augmenter le stresse. On sait que c’est bientôt fini mais pas moyen de faire avancer le temps plus vite, quelle horreur. Ce genre d’expérience me prouve que l’on est capable de tenir sans téléphone portable mais c’est un peu comme s’enfoncer une épine dans le pied, tout seul.

Il y a des points positifs à ne pas avoir constamment son smartphone sur soit, les conversations son plus longues, personnellement le fait d’être assise à côté de personnes qui sont sur leur téléphone et qui ne parle pas m’insupportais énormément, je cherchais donc plus à engager la conversation. Pas besoin d’iPhone quand on sort avec ses potes, le fait de répondre constamment à des messages et de délaisser ses interlocuteurs c’est bof en fait, donc je pense que même si mon smartphone est toujours avec moi, il restera désormais dans mon sac, fermé. Plus de mobile dans la poche arrière, à proximité de la main (et des pickpockets soit dit en passant …). Le seul aspect vraiment gênant, c’est la communication. Se retrouver dans une foule, être en retard … C’est l’enfer.

Il n’est pas forcément obligatoire de se débarrasser de son smartphone pour se désintoxiquer, il faut surtout l’utiliser seulement lorsque c’est nécessaire et pas pour s’occuper les mains (un conseil que je ne suivrais pas forcément moi-même).

Et vous, seriez-vous capable de passer une semaine sans smartphone ?