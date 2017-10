Semaine sans iPhone – Jour 4 : au bord des limites

C’est désormais mon quatrième jour sans iPhone et même si je pensais m’y habituer, c’était une illusion.

En temps normal, je suis une personne plutôt optimiste, mais cette semaine sans smartphone commence à me rendre chèvre. Si hier, je me sentais bien et que j’avais l’impression que la désintoxication était en marche, ça s’est arrêté ce matin. Pour éviter tous les regards bovino-feroviaire j’ai enfin décidé de prendre un livre. « The name of the wind » n’a pas réussi à me remonter le moral, même si mon voyage en RER me semble beaucoup plus rapide, la journée elle ne passe pas si vite.

Mon iPhone, plus une console qu’un smartphone

Ce que je veux dire par la, c’est qu’avec tous les jeux que j’ai sur mon smartphone, finalement, il est devenu une sorte de console portable pour moi. De nos jours, on peut trouver un bon nombre de jeux bien chouette sur l’App Store (je ne parle pas de Candy Crush), des jeux de musique japonais, des jeux de combats et tant d’autres ! Donc le manque commence à se faire ressentir. Au-delà des bonus de connexion, simplement, le fait de jouer sur l’iPhone me manque, je vais devoir me mettre en mode compétitif sur Overwatch pour pouvoir me défouler un peu ce soir.

Sinon, niveau communication, je commence à prendre l’habitude. Le matin je me connecte sur Messenger et je réponds à quelques messages, pareil le soir et finalement, ne pas communiquer dans la journée n’est pas si compliqué (bon très bien Facebook n’est jamais très loin sur l’ordinateur). En attendant mon iPhone est resté loin de moi toute la journée, demain je serais peut-être enfin prête à le laisser chez moi, qui sait les miracles ça existe peut-être.

Et vous, pourriez-vous passer une semaine sans smartphone ?