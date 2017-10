Semaine sans iPhone – jour 2 : l’ennui

C’était mon deuxième jour sans iPhone, je commence à me rendre compte que je ne fais pas grand chose de mes pauses.

Deuxième jour sans mon précieux petit iPhone, enfin presque, puisque aujourd’hui je l’ai emmené avec moi même s’il était éteint. Tout d’abord, les transports sans mon smartphone, c’était pas cool. Je ne savais pas trop quoi faire puisque je n’avais pas prévu de livres ou autre chose, du coup j’ai observé les gens autour de moi. Je me rends compte que finalement tous le monde n’est pas sur son smartphone, pas mal de personnes en profitent pour lire un livre ou les journaux, pour faire la sieste ou encore fixer un point dans le wagon avec un regard bovino-ferroviaire (comme les vaches qui regardent les trains passer). Bref, ce furent les 20 minutes les plus longues de ma vie, du moins c’était l’impression que ça me donnait, moi aussi demain je prendrais un livre.

Une fois arrivée et plongée dans le travail, le temps ne semblait plus passer aussi lentement, sauf au moment des pauses café. D’habitude, c’est le moment idéal pour faire un tour sur Facebook, envoyer un snap (R.I.P flammes, 22/07/2017-02/10/2017), ou encore récupérer mes bonus de connexion quotidienne sur mes précieux jeux. Mais malheureusement, rien de tout ça aujourd’hui.

Sans iPhone : il faut se réhabiliter

Le problème, c’est qu’on a beaucoup trop l’habitude de regarder son smartphone pour tout et n’importe quoi. Du coup, lorsqu’on se retrouve sans iPhone, pour mon cas, on se sent légèrement perdu et on ne peut plus faire certaines choses qui nous facilitent le quotidien. C’est ainsi que je me suis fait éjecter du Starbucks d’Opéra, celui qui ferme à 22h30 et que je n’avais vraiment pas envie de prendre les transports. Malheureusement, pas possible de commander un Uber, du coup je suis rentré en RER comme une vraie fille de Paname.

Et vous, est-ce que votre smartphone est devenu indispensable au quotidien ?