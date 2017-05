Apple pourrait recevoir plus d’écrans OLED pour le futur iPhone 9

Nous sommes encore à environ 4 mois de l’annonce des nouveaux modèles iPhone de cette année ; mais il semble qu’Apple pense déjà à ses futurs smartphones. Plus précisément aux écrans dont ceux-ci disposeront. Il se pourrait bien que Samsung fournisse plus d’écrans OLED à Apple, dans le but d’équiper les futurs iPhone 9.

Un nouveau rapport de »The Bell » suggère que Cupertino et Samsung ont récemment signé un accord pour l’envoi de plus de 180 millions d’écrans OLED. Des écrans qui seront utilisés pour la création du flagship de 2018 d’Apple, qui sera certainement l’iPhone 9. C’est quasiment le double du nombre d’écrans qui avait été commandé. Et cela semble beaucoup trop pour un seul modèle d’iPhone équipé d’écran OLED. Ce qui laisse présager, la réutilisation de ces écrans pour un iPhone 9.

iPhone 9 : Samsung pourrait fournir plus d’écrans OLED pour sa conception

Apparemment, l’iPhone 9 de l’année prochaine devrait venir avec deux variantes d’écran OLED, un avec un écran de 5,28 pouces et un autre avec un affichage colossal de 6,46 pouces. Si Apple a vraiment l’intention d’arrêter d’utiliser les écrans LCD sur ses téléphones à partir de l’année prochaine, ce nombre de commandes pourrait correspondre aux attentes de ventes de la marque à la pomme.

Mais pour le moment, il faut prendre cette information avec d’énormes pincettes, car la firme de Cupertino n’a pas encore dévoilé ses plans pour l’année prochaine et ses prochains smartphones. Tout cela dépendra des résultats du tant attendu iPhone 8 Edition.

De plus, le média coréen a cité une source anonyme de l’industrie, qui a commenté l’accord : « Les deux sociétés ont récemment signé un accord de non-divulgation sur les conditions générales, y compris la taille de l’écran. De plus, la conception et les fonctions de l’écran pourraient être ajustées compte tenu du fait que le téléphone soit encore en développement »

