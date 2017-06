L’accent a été mis sur le 10e anniversaire de l’iPhone d’Apple avec le modèle baptisé iPhone 8 Edition. Les rumeurs sur celui-ci n’ont cessé de croître depuis un moment. Tandis qu’on n’a pas beaucoup parlé des deux autres flagships qui accompagneront cette édition spéciale haut de gamme. Aujourd’hui, deux schémas apparaissent comme étant les rendus finaux des iPhone 7s Plus et iPhone 8 d’Apple. Ces schémas sont censés être utilisés pour la production des deux smartphones.

À partir du schéma de l’iPhone 8 d’Apple, on peut observer les dimensions sont 143,4 x 70,77 x 7,51 mm en excluant le double capteur photo à l’arrière. Comme nous l’avons vu sur d’autres images, l’iPhone 8 disposera d’un écran OLED bord à bord, et il aura un double capteur photo monté verticalement à l’arrière. Si cette image est officielle, il semblerait que Touch ID soit bel et bien intégré sous l’écran avant. Puisqu’on ne distingue aucun bouton à l’avant comme à l’arrière.

iPhone 7s Plus et iPhone 8 : des schémas précisent le design des appareils d’Apple

Un analyste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple qui vend des informations, a déclaré plus tôt cette semaine que Touch ID se trouvera sous l’écran borderless OLED de 5,8 pouces de l’iPhone 8.

Quant à l’Apple iPhone 7s Plus, les dimensions partielles de celui-ci sont 158,38 x 78,1 mm. Cela se compare aux 158,2 x 77,9 mm de l’iPhone 7 Plus. L’arrière et l’avant du téléphone ressembleront à ceux de l’iPhone 7 Plus actuel avec le double capteur photo placée horizontalement comme sur le premier modèle.

On vous laisse apprécier le rendu de l’iPhone 8 et de l’iPhone 7s Plus avec les deux schémas en question. Il semblerait que la rumeur prédisant un retard, soit également fausse, les smartphones pourraient bien être présentés en septembre 2017 prochain.

Que pensez-vous de ces schémas ? N’hésitez pas à nous le dire en commentaire.